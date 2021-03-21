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Tülin Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tülin Şahin biyografisi...

21.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk asıllı moda tasarımcısı, sunucu, oyuncu, yazar ve manken olarak bilinen Tülin Şahin'in hayatı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Sivaslı Cindy ismiyle anılan Tülin Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Tülin Şahin biyografisi...

Tülin Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tülin Şahin biyografisi...

Türk manken, moda tasarımcısı, oyuncu, sunucu ve yazar olarak bilinen Tülin Şahin'in yaşamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Danimarka doğumlu olan ve Sivaslı Cindy ismiyle anılan Tülin Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte yanıtı...

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

41 yaşında olan ve 13 Aralık 1980 tarihinde Danimarka'nın Odense şehrinde dünyaya gelen Tülin Şahin, çocukluğunu orada geçirmiştir. Bir alışveriş merkezinde keşfedilmiş ve sonrasında profesyonel mankenlik yapmak üzere 1998 senesinde Paris'e gitmiştir. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzalamış olduğu mankenlik işini yapmak için gelmiştir. Ailesi Sivaslı olan ünlü manken, ABDli manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliği sebebiyle hem dünya hem de Türk basınında Sivaslı Cindy adıyla anılmıştır.

Eşi Mehmet Özer ile pek çok hayır işinde bulunan ünlü manken, 2008 senesinde kadınlara yönelik Tuliss isimli bir site kurmuştur. Ayrıca konsept ve marka danışmanlığı ile beraber freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlar için beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986 senesinde Olacak O Kadar'da, 1996 senesinde Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999 yılında Gece Şahinleri filmlerinde rol almıştır. 2004 senesinde Acun Firarda'yı Acun Ilıcalı ile birlikte sunan Şahin, Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılmıştır. Tülin Şahin ayrıca İsveçce, Norveçce, İngilizce, Danca, Türkçe, Fransızca ve Almanca olmak üzere toplam yedi dili çok iyi derecede bilmektedir.

TÜLİN ŞAHİN KİTAPLARI

Sırlar (Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine)
Kral Prens ve Fakir
Her Daim Fit
Siz Hala Diyet mi Yapıyorsunuz?
81 İl 81 Ünlü 81 Yemek
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Acun Ilıcalı Tülin Şahin
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