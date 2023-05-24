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Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını açıkladı! Sosyal medyanın diline düştü

24.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği, kusursuz fiziği ve yaptığı programlardaki başarısıyla sık sık gündeme gelen ünlü model ve sunucu Tülin Şahin son olarak katıldığı bir programda Kanlıca'daki lüks yalısından neden taşındığını açıkladı. Şahin'in bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını açıkladı! Sosyal medyanın diline düştü

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan olaylı bir şekilde ayrılan, şimdilerde 3.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ve annesiyle yaşayan manken Tülin Şahin, ‘Bi Dolaplar Çeviriyoruz’ programının konuğu oldu.

İki yıldır Tarabya'da oturan Tülin Şahin, Kanlıca'daki yalısından taşınma nedeni anlattı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

“YALI DAİRESİNDE OTURMAYI SEVMEDİM”

43 yaşındaki manken “Suadiye’den Kanlıca’ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi ‘Yalı dairesinde yaşamak nasıl?’ diye merak edecek olursa ben sevmedim” dedi.

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“AĞIR BİR SİNÜZİTİM VAR”

Şahin, “Yalıyı neden sevmedin?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz’da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz’ın gelgitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca’dan sonra Etiler’de oturdum. Türkiye’ye ilk geldiğimde de Etiler’de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya’ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz.”

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Tülin Şahin’in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar 'Allah'ım bana da böyle dertler ver', 'Yalı dairesi olmayan anlamaz', 'Bu yalıyı kötüleme modası geçmedi' 'Allah başka dert vermesin', ' Ne dertler var' gibi yorumlar yapıldı.

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