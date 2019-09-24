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Tulumba tatlısı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 24.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

En sevilen hamur tatlılarının başında gelen tulumba tatlısını evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tulumba tatlısı, bu tarif sayesinde çıtır çıtır olacak ve damaklara bir parmak bal çalacak. Tulumba tatlısı lezzetinin yanı sıra maliyetiyle de sizi yormayacak. Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Tulumba tatlısı tarifi

Türk mutfağının özel tatlılarından olan tulumba, genelde sokakta yemeye alışık olduğumuz ya da pastanelerden hazır olarak satın aldığımız bir şerbetli tatlıdır. Tadının yanı sıra tulumba tatlısı yapılışı da oldukça kolaydır. Hemen hemen herkese hitap eden bu lezzet için en doğru tarifi sizlerle paylaşıyoruz.

MALZEMELER
4 adet yumurta
5 kahve fincanı su
5 kahve fincanı un
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Bir çimdik tuz
2 su bardağı su (şerbet için)
Yarım kg toz şeker
1/2 adet limonun suyu
Sıvı yağ

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayacağız çünkü şerbetin soğuması gerekecek.
İki bardak suyu, yarım kilo şekkeri ve limonu tencereye alın ve kaynatın. Şerbet kaynayınca altını kapatıp soğumaya bırakın.
Tereyağı ve suyu bir tencereye alın. Su kaynamaya başlayınca yavaş yavaş unu ilave ederek bir yandan da karıştırın. Karışımı 5 dakika pişirin ve ocaktan alın.
Hamurun soğumasını bekleyin. Hamur soğuduktan sonra yumurtaları içine kırıp tuzu ilave edin ve yoğurun.
Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alın. Bol miktardaki sıvı yağı derin bir tavaya koyun ve kızışmasını bekleyin. Sıkma torbasından hamuru sıkın. Tulumba tatlısının uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Yağın içine bıraktığınız tatlı hamurlarını kızartın ve kızarır kızarmaz soğuk şerbetin içine koyun. Hamurların şerbeti çekmesi için 20 dakika şerbetin içinde bekletin.

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