Tüm alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirecek bir şey yaptı!

Instagram’da yaşam tarzı, moda ve aşırı tüketim sorunu hakkında paylaşımlar yapan Marina Testino, 2 ay boyunca aynı kıyafeti giymeye karar veriyor.
Marina Testino, Instagram‘da 25 binden fazla takipçisi olan genç bir kadın. Daha çok yaşam tarzı, moda, vb. konularda paylaşımlar yapıyor. Marina’nın aynı zamanda insanların içine düştüğü tüketim çılgınlığı konusunda da yaptığı paylaşımlar var. Marina’ya göre insanların çok fazla kıyafete ihtiyacı yok. Hatta öyle ki bir kadın sadece tek bir kıyafetle bile harika görünebilir. Bu iddiasının haklı olduğunu göstermek için bir proje gerçekleştirmeye karar veriyor Marina, “One Dress to Impress” (Etkilemek için Tek bir Kıyafet) ismini verdiği deneyinde 2 ay boyunca tek bir kıyafet giyiyor.
Marina Testino her gün ne giyeceğini düşünmekten yorulmuş ve kendince bir proje gerçekleştirmeye karar vermiş.
Acaba demiş Marina, 2 ay boyunca her gün, aynı kırmızı kıyafetimi giysem ne olur?
Bu düşüncenin aklına düşmesiyle birlikte Marina’nın projesi de başlamış.
Bu projenin ilk faydası Marina’nın her gün ne giyeceğini biliyor olması olmuş.
Marina, yaptığı projeye daha fazla insanın dikkatini çekmek için parlak bir renk seçmeye karar vermiş: Kırmızı.
Marina insanların “bilinçsiz tüketim” hakkında düşünmesini istiyor.
Bu proje sayesinde Marina her gün dakikalarca kıyafet seçmeye çalışma zahmetinden kurtulmuş.
Elbette 2 ay boyunca aynı kıyafeti giyse de sıklıkla temizlemeyi ihmal etmemiş.
Genç kadın proje boyunca her gün kıyafetiyle fotoğraf çektirmiş ve kıyafetini her etkinlik için uygun hale getirmeyi ihmal etmemiş.
Kıyafeti gündelik işleri için gayet uygun.
Çalışmak için de gayet yerinde bir tercih.
İş çıkışı veya hafta sonu katılacağı etkinliklerde de hiç sırıtmıyor.
Hatta doğanın içinde küçük bir kaçamak için bile son derece iyi bir seçim.
Marina, insanların kendisini eleştireceğini biliyor, ancak sonuçta ne giydiklerine daha az dikkat etmeye başlayacaklar.
“Çünkü bizi güzel yapan şey ne popüler trendler ne de giydiğimiz kıyafetler.”
“Bizi güzel yapan şey kendimize olan güvenimiz.” diyor Marina Testino.
Projenin sonunda Marina yeni bir şeyler almanın zamanı geldiğine karar vermiş.
Bu 2 ay, Marina ve takipçilerine önemli olanın nicelik değil nitelik olduğunu öğretmiş.
Marina’nın son sözü ise ders gibi: Çok sayıda ucuz kıyafetler almak yerine, yıllar boyunca zevkle giymek isteyeceğiniz 1 şey almak daha iyi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum