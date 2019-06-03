Tüm alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirecek bir şey yaptı!

Instagram’da yaşam tarzı, moda ve aşırı tüketim sorunu hakkında paylaşımlar yapan Marina Testino, 2 ay boyunca aynı kıyafeti giymeye karar veriyor.

Marina Testino, Instagram‘da 25 binden fazla takipçisi olan genç bir kadın. Daha çok yaşam tarzı, moda, vb. konularda paylaşımlar yapıyor. Marina’nın aynı zamanda insanların içine düştüğü tüketim çılgınlığı konusunda da yaptığı paylaşımlar var. Marina’ya göre insanların çok fazla kıyafete ihtiyacı yok. Hatta öyle ki bir kadın sadece tek bir kıyafetle bile harika görünebilir. Bu iddiasının haklı olduğunu göstermek için bir proje gerçekleştirmeye karar veriyor Marina, “One Dress to Impress” (Etkilemek için Tek bir Kıyafet) ismini verdiği deneyinde 2 ay boyunca tek bir kıyafet giyiyor.

Marina Testino her gün ne giyeceğini düşünmekten yorulmuş ve kendince bir proje gerçekleştirmeye karar vermiş.

Acaba demiş Marina, 2 ay boyunca her gün, aynı kırmızı kıyafetimi giysem ne olur?

Bu düşüncenin aklına düşmesiyle birlikte Marina’nın projesi de başlamış.

Bu projenin ilk faydası Marina’nın her gün ne giyeceğini biliyor olması olmuş.