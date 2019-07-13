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Tüm dikkatler ellerde! Bu dövmeler ellerinizi eşsiz kılacak

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2019 03:47 | Son Güncelleme

Boyun, kalça dövmeleri derken yeni dikkat çekici kısım: Avuç içleri! Bu avuç içi dövmeleriyle tüm dikkatleri ellerinize çekeceksiniz. İşte o modeller...

Tüm dikkatler ellerde! Bu dövmeler ellerinizi eşsiz kılacak

Tıpkı boyun dövmelerinde olduğu gibi, herkes avuç içini mürekkeplemenin iyi bir fikir olduğunu kabul etmiyor. Avuç içi vücuttaki diğer yerlerin çoğuna benzemez, çünkü sanatçıya üzerinde çalışılması zor bir doku sunar. Bu dövmeler solmaya meyillidir. Bununla birlikte, iğneyle makul beklentilerle birlikte çok deneyimli bir profesyonel, mükemmel bir tasarımla sonuçlandırabilir!

Sıra dışı olmak isteyenler için avucunuza sığacak yaratıcı dövmelerin bir listesini hazırladık. Bu parçalar kesinlikle dikkatleri üzerine çekmeyi hak ediyor!

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