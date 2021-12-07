Tüm dünya onları konuşuyor! Squid Game dizisinin oyuncuları değişen hayatlarını anlattı

Dijital içerik platformu Netflix’in izlenme rekorlarını alt üst eden dizisi Squid Game, tüm dünyada fırtına gibi esiyor. Dizinin öncesinde Günye Kore’de popüler olan başrol oyuncuları Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae ve Park Hae-soo hayatlarının değiştiğini ifade etti. Squid Game’in başarısından sonra tanınırlıklarının arttığından söz eden oyuncular The Hollywood Reporter’a yaptıkları açıklamalarda yeni hayatlarına dair duygularını anlattılar.

“TAKİPÇİ SAYIM BİR GÜNDE 800 BİN ARTTI”

Dizide Cho Sang-woo karakterine hayat veren Park Hae-soo, “Dürüst olmak gerekirse senaryoyu okuduğumda ve sonra ekiple tanıştığımda projenin başarılı olabileceğine dair bazı beklentilerim vardı. Instagram takipçilerimin sayısı 1 günde 800 bin arttı” dedi.

“TAKİP ETMESİ ZORDU”

Sosyal medyada bir anda takipçi sayısını ikiye katlayan Jung Ho-yeon, dizide izleyicisinin karşısına Kang Sae-byeok karakteriyle çıkıyor. Squid Game'in başarısını takip etmekte zorlandığını ifade eden Jung Ho-yeon, “Squid Game'in başarısının büyüme hızını takip edemedim çünkü Kovid-19 pandemisi başladığından bu yana sanırım her şey daha hızlı yayılıyor ve bu internette bile böyle. Gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Takip etmesi zordu” diye konuştu.

“BAŞARIYLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIMIZI BİLEMEDİK”

Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-jae ise Seong Gi-hun karakterine hayat veriyor. Dizinin başarısının bir anda yükseldiğinden söz eden Lee Jung-jae, “Daha fazla oyunculuk deneyimim olmasına rağmen bunun ne olduğunu ben de bilmiyordum. Başarıyla nasıl başa çıkacağımızı bilemedik” ifadelerini kullandı.



