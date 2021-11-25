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Squid Game’in yönetmeni, diziyi çekerken en çok zorlandıkları sahneyi açıkladı

25.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olarak kabul edilen Güney Kore yapımı Squid Game’in yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk çekerken en çok zorlandıkları oyun sahnesini açıkladı. Dong-hyuk çekimler sırasında en çok ilk bölümdeki “Yeşil Işık Kırmızı Işık” oyunun sahnesinde zorlandıklarını itiraf etti.

Squid Game’in yönetmeni, diziyi çekerken en çok zorlandıkları sahneyi açıkladı

Netflix’in tüm dünyada en çok izlenen yapımlarından biri olarak kabul edilen Squid Game ilk sezonuyla fırtına gibi esmişti. İlk sezonda yoksulluk içinde yaşayan 456 oyuncunun büyük ödüle ulaşmak için ölüm oyunlarını geçme serüvenini anlatan dizinin yönetmeni ve senaristi Dong-hyuk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizinin ölüm oyunlarının her birinin aslında psikolojik olarak zorlayıcı olduğundan söz eden Dong-hyuk, en çok “Yeşik Işık Kırmızı Işık” sahnesinin set ekibini zorladığını belirtti.

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“YETERİNCE BÜYÜK ETKİYE SAHİP OLMASI GEREKİYORDU”

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Dizinin ilk bölümünde yer alan sahnede dev bir oyun bebeği bulunuyordu. Bebek, “yeşil ışık” dediğinde oyuncular hareket ediyor “kırmızı ışık” dediğinde ise yarışmacılar duruyordu. “Kırmızı ışık” denildiğinde hareket eden yarışmacılar ise bebeğin gözünden çıkan ışıklarla öldürülüyordu. The Hollywood Reporter‘a röportaj veren Hwang dizideki ilk oyunun seyirciye ilk izlenimi vereceği için stresli geçtiğini söyledi.

Yönetmen, Dong-hyuk 300’den fazla kişinin yer aldığı sahneye dair, “Hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerçekten zorlayıcıydı. Seyircilerin dizinin geri kalanını izlemek için yeterince büyük bir etkiye sahip olması gerekiyordu. Sahneyi hayata geçirmek için 10 yıldan fazla bir süre boyunca onu hayal etmiştim. Pek çok düzeyde gerçekten en zorlu sahneydi.” ifadelerini kullandı.

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