Sonunu aslında ilk bölümde açıklamışlar! Sosyal medya Squid Game'in ilk bölümündeki detayı konuşuyor

Tüm dünyadan geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Squid Game, popülerliği ile beraber pek çok iddiayı da gündeme getirdi. Squid Game'in bir Güney Kore filminden esinlenerek yaratıldığı iddia edildi. Şimdi ise dizinin ilk bölümünde sonuna dair detayların verildiği söylendi.

DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Dizinin finalinde 001 numarayı canlandıran Oh Il-nam karakterinin yarışmacının kurucularından biri olarak kılık değiştiren bir yönetici olduğu ortaya çıkıyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu detayı daha ilk bölümde anladıklarını dile getirdi. Diziyi izleyen dikkatli izleyiciler, 001 numaranın ilk bölümdeki 'Yeşil Işık, Kırmızı Işık' oyununda oyuncu olmadığını fark etti. Bu oyunda bir robot hareket eden herkesi vurmasına rağmen 001 numarayı tanımlamıyor ve hareket etmesine rağmen ona zarar vermiyor. Bu robot için herkes bir hedef olsa da 001 numara asla hedef haline gelmiyor. Üstelik robotun insaları vurduğunu gören yarışmacılara cesaret verebilmek için oyunun devamlılığını korkusuzca getiren yine 001 numaralı oyuncu oluyor.



