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  4. Tüm dünya onu konuşmuştu! Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine yapılan çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Tüm dünya onu konuşmuştu! Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine yapılan çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

28.01.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğramıştı. 2022 yılında Paul Pelosi’ye saldıran David DePape'yle ilgili olay anına ait görüntüler paylaşıldı. Vücut kamerasına kaydedilen görüntülerde saldırganın Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi’ye çekiçle vurduğu anlar yer aldı.

Zanlı David DePape 28 Ekim 2022'de, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine yerel saatle 02.27'de girerek 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'yi başına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı. San Francisco Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Paul Pelosi'ye San Francisco’daki evinde yapılan saldırıyla ilgili, güvenlik kamerası kayıtlarını ve 911 çağrısı üzerine eve olay yerine ulaşan polisin vücut kamerasından kaydedilen görüntüleri paylaştı.

SALDIRI ANI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

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Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırgan DePape'nin elindeki çekiçle Pelosi ailesinin evinin kapısını kırarak içeri girdiği tespit edilirken, polis kamerasında ise saldırı anı net olarak görüldü. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, ilk önce Paul Pelosi'nin saldırganın elindeki çekici tuttuğu, polisin DePape'ye çekici bırakmasını istemesi üzerine saldırganın "Ah hayır" diyerek çekici var gücüyle yaşlı adamın başına doğru savurduğu kayıt altına alındı.

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Şok edici videonun devamında Paul Pelosi'nin yerde baygın halde yattığı, polislerin ise saldırganı kelepçelemeye çalıştığı görüntüler yer aldı. Söz konusu iki video kaydının yanı sıra, tutuklandıktan sonra DePape ile yapılan bir polis görüşmesine ve Paul Pelosi'nin DePape evdeyken yaptığı 911 aramasının ses kayıtları da paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İSTEMEDİ

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Görüntü ve ses kayıtlarının servis edilmesinin ardından basına konuşan Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kocasının hayatına kasteden "ölümcül saldırının görüntülerini seyretmeye niyetli olmadığını" ifade etti.

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DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor. San Francisco'daki Yüksek Mahkeme, 3 Kasım’da yapılan ilk duruşmada, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti. (AA)


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Amerika Nancy Pelosi

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