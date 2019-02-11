Tüm dünyaya servetlerini nasıl harcadıklarını gösteriyorlar!

Kimi zaman aksesuarları, kimi zaman arabalarıyla göz dolduran gençlerin yaşadıkları bu gösterişli hayatı oldukça küçük yaşlardan itibaren sanal alemde sergilemeye başladıklarını söylemek mümkün. İşte o gösterişli hayatlardan bazı kesitler...

Onlar Beyrut'un zengin çocukları

Instagram'ın en çok ilgi gören hesaplarından biri de Beyrut'un Zengin Çocukları adlı hesap.

Dünyada en çok zenginin yaşadığı 12'inci ülke Lübnan olarak geçiyor.

Dudak uçuklatan servetlere sahip kişilerin çoğu da Beyrut'ta yaşıyor.

Bu milyarderlerin çocukları da Instagram hesabı aracılığıyla gösterişli yaşamlarını gözler önüne seriyor.