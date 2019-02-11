Tüm dünyaya servetlerini nasıl harcadıklarını gösteriyorlar!

Kimi zaman aksesuarları, kimi zaman arabalarıyla göz dolduran gençlerin yaşadıkları bu gösterişli hayatı oldukça küçük yaşlardan itibaren sanal alemde sergilemeye başladıklarını söylemek mümkün. İşte o gösterişli hayatlardan bazı kesitler...
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