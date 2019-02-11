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Tüm dünyaya servetlerini nasıl harcadıklarını gösteriyorlar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 11.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Servetlerini nasıl harcadıklarını göstermekten çekinmeyen Beyrut'un zengin sosyal medya kullanıcıları birbirinden iddialı paylaşımlarla isimlerinden sıkça söz ettiriyorlar. Lüks yaşamlarıyla pek çok kişinin hayallerini süsleyen hayat yaşayan İnstagram'ın zengin çocukları zaman zaman kıyafetleri, zaman zamansa yaptığı partilerle gündeme geliyor.

Kimi zaman aksesuarları, kimi zaman arabalarıyla göz dolduran gençlerin yaşadıkları bu gösterişli hayatı oldukça küçük yaşlardan itibaren sanal alemde sergilemeye başladıklarını söylemek mümkün. İşte o gösterişli hayatlardan bazı kesitler...

Onlar Beyrut'un zengin çocukları

Instagram'ın en çok ilgi gören hesaplarından biri de Beyrut'un Zengin Çocukları adlı hesap.
Dünyada en çok zenginin yaşadığı 12'inci ülke Lübnan olarak geçiyor.
Dudak uçuklatan servetlere sahip kişilerin çoğu da Beyrut'ta yaşıyor.
Bu milyarderlerin çocukları da Instagram hesabı aracılığıyla gösterişli yaşamlarını gözler önüne seriyor.
İşte milyonlarca insanın hayallerini süsleyen hayatı yaşayan Beyrutlu zenginlerin benzersiz hayatları...
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Anahtar Kelimeler:
Instagramın zengin çocukları sosyal medya

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