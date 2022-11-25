Tüm eş anlamlısı nedir? Tüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm kelimesi sesteş olmasının yanı sıra Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilimizde iki farklı tüm kelimesi bulunur ve ikisi de yine Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tam, bütün" anlamına gelen "tüm" kelimesinden evrilmiştir. Tüm sözcüğünün anlam karşılıkları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Bir şeyin bütünü

Yarım olmayan

Yüne aynı kökten geldiği düşünülen ve sadece halk ağızlarında gördüğümüz tüm kelimesi de "tümsek" anlamına gelir.

Tüm kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamı olan kelimeler arasında yer alan tüm kelimesini gazete ve dergilerde ya da sosyal medya ve günlük yaşamda sıklıkla duyarız. Eksiksiz, tam ve parçalanmamış gibi anlamlara gelen tümün eş anlamlısı da cümle içinde bu anlamlara gelir. Tümün eş anlamlısı olan kelimeler de cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Ayrıca eş anlamlı kelimeler birbirlerine alternatif kelimeler olduklarından dolayı etkin bir konuşmaya yardımcı olur ve tekrara düşülmesine de engel olur. Tüm eş anlamlısı kelimeler:

Kül

Tam

Tamam

Tekmil

Tümsek

Tümün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler cümle içinde tümün yerine geçebilen kelimesidir. Tümün eş anlamı olan kelimeler genel olarak tüm kelimesinden daha fazla kullanıldığı için daha fazla karşımıza çıkar. Tüm kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekilde açıklanabilir: