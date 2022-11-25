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Tüm eş anlamlısı nedir? Tüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kelimelerin birçoğunun eş anlamlıları vardır. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamı olduğu gibi bazı kelimelerin bir tane eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de dendiği için bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Anlamdaş kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynıdır. Anlamdaş kelimelerin bir özelliği de eş anlamlılardan birinin genellikle kökeninin yabancı olmasıdır. Peki, tüm kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Tüm eş anlamlısı nedir? Tüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm kelimesi sesteş olmasının yanı sıra Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilimizde iki farklı tüm kelimesi bulunur ve ikisi de yine Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tam, bütün" anlamına gelen "tüm" kelimesinden evrilmiştir. Tüm sözcüğünün anlam karşılıkları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Bir şeyin bütünü
  • Yarım olmayan

Yüne aynı kökten geldiği düşünülen ve sadece halk ağızlarında gördüğümüz tüm kelimesi de "tümsek" anlamına gelir.

Söz eş anlamlısı nedir? Söz eş anlamlısı nedir?

Tüm kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamı olan kelimeler arasında yer alan tüm kelimesini gazete ve dergilerde ya da sosyal medya ve günlük yaşamda sıklıkla duyarız. Eksiksiz, tam ve parçalanmamış gibi anlamlara gelen tümün eş anlamlısı da cümle içinde bu anlamlara gelir. Tümün eş anlamlısı olan kelimeler de cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Ayrıca eş anlamlı kelimeler birbirlerine alternatif kelimeler olduklarından dolayı etkin bir konuşmaya yardımcı olur ve tekrara düşülmesine de engel olur. Tüm eş anlamlısı kelimeler:

  • Kül
  • Tam
  • Tamam
  • Tekmil
  • Tümsek
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Tümün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler cümle içinde tümün yerine geçebilen kelimesidir. Tümün eş anlamı olan kelimeler genel olarak tüm kelimesinden daha fazla kullanıldığı için daha fazla karşımıza çıkar. Tüm kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekilde açıklanabilir:

  • Tam üç saat onun gelmesini beklemiştik.
  • Cebimde kalan son paranın tamamını ona verdim.
  • Geçmiş yıllardan beri şiirimizi bir kül olarak göz önüne alınca ne kadar geliştiğini görüyoruz.
  • Yazarım tekmil kitaplarını çok ucuza sattı.
  • Sazlarla dolu tümseği atlayıp kıyıya geçtik.
  • Onun umum özelliği bedeviler gibi gezip durmasıydı.
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