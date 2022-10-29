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Söz eş anlamlısı nedir? Sözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı kelimeler önemli bir yer taşır. Özellikle değişik yerlerde ve cümlelerde amacına uygun bir şekilde kullanıldıkları zaman daha etkin bir konuşma sağlarlar. Söz kelimesinin de eş anlamlıları bu bağlamda oldukça sık bir şekilde kullanılır. Eş anlamlıları bilip uygun yerlerde kullanmak kelime dağarcığının zenginliğini gösterir.

Söz eş anlamlısı nedir? Sözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşma ve yazma dillerinde kendimiz daha iyi ifade edebilmemiz için kelimeler bize yardımcı olur. Bu bağlamda yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı anlama gelen alternatif sözcükler de bulunur. Bu kardeş sözcüklere eş anlamlı kelimeler denildiği gibi anlamdaş da denir. Söz dilimizde sıkça karşılaştığımız kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre sözün anlamları:

  • Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi
  • Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği
  • Bir Kesinlik kazanmayan haberkonuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
  • Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme
  • Müzik parçalarının yazılı metni
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Sözün eş anlamlısı nedir?

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimelerin özelliklerinden biri de kelimelerden birinin mutlaka yabancı kökenli olmasıdır. Kelime bakımından zengin bir dile sahip olmamızın en büyük sebeplerinden biri de Türkçenin diğer dillerle bağlantılı olması ve dilimize birçok dilden kelime geçmiş olmasıdır. Söz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de cümle içinde söz yerine kullanılabilen sözcüktür.

Cümle içinde bu anlamlarda kullanılan söz eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da cümlede aynı anlamda kullanılabilir. Söz kelimesine alternatif kelime olan eş anlamlısı kelime dağarcığını genişletmek isteyenler için idealdir. Sözün eş anlamlısı kelimeler:

  • Gır
  • Güfte
  • Hanek
  • Kal
  • Kavil
  • Kavlükarar
  • Kelam
  • Kelime
  • Laf
  • Lafız
  • Lakırtı
  • Nutuk
  • Sav
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Sözün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her biri yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelir. Birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez. Söz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu konuda bu kadar lakırtı edeceğini hiçbirimiz tahmin etmedik.
  • Babanın seni onunla birlikte gördüğünde ne kadar laf söyleyeceğini biliyorsun.
  • Dedemle babamın arasında ki kelamı hiçbirimiz anlamazdık.
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