Söz eş anlamlısı nedir? Sözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşma ve yazma dillerinde kendimiz daha iyi ifade edebilmemiz için kelimeler bize yardımcı olur. Bu bağlamda yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı anlama gelen alternatif sözcükler de bulunur. Bu kardeş sözcüklere eş anlamlı kelimeler denildiği gibi anlamdaş da denir. Söz dilimizde sıkça karşılaştığımız kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre sözün anlamları:

Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi

Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği

Bir Kesinlik kazanmayan haberkonuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi

Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme

Müzik parçalarının yazılı metni

Sözün eş anlamlısı nedir?

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimelerin özelliklerinden biri de kelimelerden birinin mutlaka yabancı kökenli olmasıdır. Kelime bakımından zengin bir dile sahip olmamızın en büyük sebeplerinden biri de Türkçenin diğer dillerle bağlantılı olması ve dilimize birçok dilden kelime geçmiş olmasıdır. Söz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de cümle içinde söz yerine kullanılabilen sözcüktür.

Cümle içinde bu anlamlarda kullanılan söz eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da cümlede aynı anlamda kullanılabilir. Söz kelimesine alternatif kelime olan eş anlamlısı kelime dağarcığını genişletmek isteyenler için idealdir. Sözün eş anlamlısı kelimeler:

Gır

Güfte

Hanek

Kal

Kavil

Kavlükarar

Kelam

Kelime

Laf

Lafız

Lakırtı

Nutuk

Sav

Sözün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her biri yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelir. Birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez. Söz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: