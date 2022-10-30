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Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi sorumluluk kelimesinin eş anlamlısının olup olmadığını merak eder. Eş anlamlı sözcükler hakkında özellikle araştırma yapanlar birçok kelimenin eş anlamlısını bilmek istiyor. Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı öğrenip farklı cümlelerde kullanmak mümkündür.

Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sorumluluk kelimesi Türkçe kökenlidir. Yeni Türkçe zamanında türetilen ve "mesele, mesuliyet" anlamlarında kullanılan "sorum" kelimesine "+lU+lUk" eklerinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yeni bir dönemde üretilen bu kelime sorumlu olma durumunu karşılayan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre sorumluluk kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet
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Sorumluluğu eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı anlama geldiklerinden dolayı anlamdaş olarak da adlandırılır. Eş anlamlı kelimelerin bilinmesi Türkçenin kelime bakımından zengin bir dile sahip olduğunu da gösterir. Uzun yıllardır birçok dillerden dilimize geçen kelimeler de Türkçede kullanıldığından dolayı, birçok kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur.

Hem günlük yaşamda konuşma dilinde hem de yazılı ve sözlü metinlerde sık bir şekilde kullanılan kelimelerden biri olan sorumluluk, kişinin üzerine alıp yapmak zorunda olduğu iş anlamında kullanılan bir kelimedir. Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de yine aynı anlamı ifade ettiği için sorumluluk yerine cümlelerde kullanılabilir. Sorumluluk kelimesinin eş anlamı olan sözcük yazılış ve okunuş bakımından sorumluluk kelimesinden farklılık gösterir. Farklılık gösteren bu kelime yine de cümle içinde sorumluluk ile aynı anlama gelir. Sorumluluk eş anlamlısı kelimeler:

  • Ağırlık
  • Günah
  • Mesuliyet
  • Sorum
  • Uhde
  • Zeval
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Sorumluluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bireylerin herhangi bir konu için hem açıklama yapmayı hem de hesap vermeyi üstlenmesini anlatan sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de bu anlamı karşılar. Eş anlamlı kelimelerden biri genellikle yabancı kökenli bir kelimeden oluşur. Sorumluluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Çocuklara küçük yaştan itibaren mesuliyet almayı öğretmek gerekir.
  • Evcil bir hayvan bakmak istiyorsan eğer onun tüm mesuliyetini karşılaman gerekir.
  • Bu işin ağırlığını tek başlarına yüklenmiş küçücük çocuklar.
  • Ben bu işi ona anlatayım da günah benden gitsin.
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