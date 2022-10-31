Medeni eş anlamlısı nedir? Medeni kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen medeni kelimesi, Arapçada "kentli" anlamına gelen "medenī" kelimesinden alıntıdır. Medeni kelimesi Türkçenin eski dönemlerinde "Medineli, Medine'ye ait" anlamlarında kullanılırken 19. yüzyıldan sonra Fransızacada "uygar" anlamına gelen "civil" kelimesinin karşılığı olarak tekrardan anlamlandırılmılştır. Türk Dil Kurumuna göre medeni kelimesinin anlamı:

Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar

Uygar biçimde

Medeni kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler de türetebilir. Medine kelimesinin yer aldığı birleşik kelimeler:

Medeni hâl: Evli ya da bekar halini belirtir.

Medeni nikah: Resmi nikâh anlamına gelir.

Medeni kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede kelimeler zaman içerisinde yeni anlamlar kazanabilir ve anlamları değişebilir. Bunun nedeni konuşma dilinde kelimelerin farklı alanlarda kullanılmaya başlanması ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kelimelere yeni anlamlar yüklenmesidir. Bu nedenle kelimelerine eş anlamlıları da çeşitlilik gösterir. Eş anlamlı olan kelimeler benzer yahut aynı anlamlara karşılık geldiğinden dolayı cümlede birbirleri yerine geçebilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Medeni kelimesinin eş anlamı olan kelime de medeniyle aynı anlamda kullanılır. Bu yüzden medeninin eş anlamlısı kelime cümle içinde medeni yerine geçebilir. Medeni eş anlamlısı kelime:

Medeninin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Medeninin eş anlamlısı olan uygar kelimesi de medeni gibi benzer bir anlamla kullanılır. Bu sebeple medeni yerine uygar kelimesini cümle içinde kullanabiliriz. Medeni eş anlamlısı kelime ve medeniyle ilgili örnek cümleler: