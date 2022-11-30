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Tüm keşişleri uyuşturucu testinden geçemeyince Budist tapınağı bomboş kaldı!

30.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'daki bir Budist tapınağında yapılan araştırmalar sonucu tüm keşişlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıkması sonucu ortalık karıştı. Olayın ardından tüm keşişler görevden alınırken, tapınak bomboş kaldı. Olaya ilişkin bölge yetkilisinin yaptığı açıklamalar, halkın endişesini ve atılacak sonraki adımları açığa çıkardı.

Tüm keşişleri uyuşturucu testinden geçemeyince Budist tapınağı bomboş kaldı!

Yerel yetkililer, Tayland'ın Phetchabun kentine bağlı Bung Sam Phan bölgesinde dört keşişin bir çeşit uyuşturucu olan metamfetamin testinin pozitif çıktığını söyledi. Bölge yetkilisi Boonlert Thintapthai, yaptığı açıklamada keşişlerin rehabilitasyon için bir sağlık merkezine gönderildiğini söyledi.

YENİ KEŞİŞLER ATANACAK

keşişler

Thintapthai, ''Tapınakta artık keşiş yok ve yakınlardaki köylüler, herhangi bir erdem elde edemeyeceklerinden endişe ediyorlar.'' diye konuştu. Ayrıca yerel manastır şefinin tapınanların endişelerini gidermek için tapınağa bazı yeni keşişler atama sözü verdiğini de sözlerine ekledi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

metanfetamin

Yetkililer, tapınağın neden polisin dikkatini çektiğini açıklamadı. Ancak, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için devam eden ulusal bir kampanya var. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre Tayland, dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi Myanmar'dan gelen metamfetamin selinde önemli bir geçiş ülkesi.

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Tayland uyuşturucu keşiş

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