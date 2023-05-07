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Tüm nefesler tutulmuş, o an bekleniyordu: Kral Charles'ın taç giyme töreni öncesi o cihaz ortalığı karıştırdı! Republic başkanı apar topar gözaltına alındı, sosyal medya o fotoğrafları konuşuyor

07.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günler öncesinden duyurdular, dünyanın dikkatle takip ettiği tören daha başlamadan ortalığı karıştırdılar. Kral Charles'ın taç giymeye hazırlandığı anların öncesinde monarşi karşıtı grup Republic'in (Cumhuriyet) protestoları iz bıraktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Republic grubunun başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Republic o anları sosyal medyadan paylaştı. Ele geçirilen cihazlar polisle grup arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Tüm nefesler tutulmuş, o an bekleniyordu: Kral Charles'ın taç giyme töreni öncesi o cihaz ortalığı karıştırdı! Republic başkanı apar topar gözaltına alındı, sosyal medya o fotoğrafları konuşuyor

Kral Charles'ın taç giyme törenini protesto için fırsat bileceğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Republic grubunun başkanı tören öncesinde Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı. Görüntülerde Republic'in başkanı Graham Smith'in de aralarında bulunduğu "Not My King" (Benim Kralım Değil) tişörtlü protestocuların gözaltına alındığı görülüyor.

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Republic'ten yapılan açıklamada, Smith'in de dahil olduğu altı göstericinin tören güzergahı yakınında pankartları indirirken durdurulduğu belirtildi.

Londra Polisi başkentteki gösterilerde çok sayıda tutuklama yapıldığını doğruladı.

Polis, göstericilerin kendilerini korkuluk demirlerine sabitlemek için kullanabilecekleri "kilitleme cihazlarının" ele geçirildiğini söyledi. Republic ise, polisin pankartları sabitlemek için kullanılan kayışları "yanlış yorumladıklarını" ifade etti.

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"İNANILMAZ DERECEDE ENDİŞE VERİCİ"

Kampanya grupları ve insan hakları grupları gözaltıları "inanılmaz derecede endişe verici" olarak değerlendirdi ve bunları "Londra'da değil Moskova'da görmeyi bekleyeceğiniz bir şey" olarak niteledi.

Londra'nın merkezinde yağmur altında toplanan yüzlerce protestocu "kahrolsun Kraliyet" ve "gerçek bir iş bul" gibi sloganlar attı. Cardiff, Glasgow ve Edinburgh'da da başka protestolar düzenlendi. Londra dışında herhangi bir tutuklama bildirilmedi.

SOSYAL MEDYADA O ANLARI PAYLAŞTILAR

Republic Twitter'da polis memurlarının tutuklananların bilgilerini alırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. "Barışçıl protesto hakkı buraya kadarmış" diyen grup, polisin tutuklama gerekçelerini açıklamayacağını da sözlerine ekledi.

Metropolitan Polisi gözaltına alınanların sayısını teyit etmedi, ancak Taç Giyme Töreni güzergahı yakınlarında bir dizi tutuklama yapıldığını söyledi. Çarşamba günü emniyet güçleri taç giyme töreni kutlamaları sırasında protestolara karşı "son derece düşük bir eşik" uygulayacaklarını belirterek göstericileri uyarmıştı.

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