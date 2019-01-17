Mercedes-Benz’in de içinde bulunduğu Daimler AG şirketler grubunun müstakbel CEO’su Ola Kallenius, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta gazetecilere verdiği bir demeçte potansiyel ittifaklar için şirketin sektördeki tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı. Açıklamasında “Somut konular ve ortada bir kazan-kazan durumu varsa müzakerelere açığız” diyen Kallenius, şirketin rakiplerine potansiyel ittifaklar için çağrıda bulundu. Bununla birlikte “Markamız için önemli olan her şeyi kendimiz yapmaya devam edeceğiz” diyerek ittifakın sınırları baştan çizen ve anlaşmalardaki kırmızı çizgiyi en baştan koyan Kallenius, MBUX bilgi-eğlence sisteminin paylaşımı gibi spesifik olan konular haricinde her türlü işbirliği için tüm rakiplerine açık kapı bıraktı.
Daimler AG’nin müstakbel CEO’su Ola Kallenius ileri görüşlü bir İsveçli!
1 Ocak 2015 tarihinden buna Daimler AG’de yönetim kurulu üyesi olan Ola Kallenius, 1 Ocak 2017’den bu yana da Grup Araştırmaları & Mercedes-Benz Otomobil Geliştirme’den sorumlu. Alman otomotiv devindeki başarılı kariyerine 1993 yılında ABD’de başlayan Kallenius şirkette kariyer basamaklarını birer birer tırmandı. Şimdilerde ise şirketin başına geçeceği günü bekliyor. İleri görüşlü İsveçli Mayıs 2019 sonunda, Daimler AG’nin CEO’su olarak Dieter Zetsche‘nin yerine geçecek. Başa geçmeden yaptıklarına bakılırsa Kallenius yapacakları ile Alman otomotiv devini 12 yıldır yöneten kıdemli CEO Dieter Zetsche’yi aratmayacak diyebiliriz.
Çevik olmanın otomotiv sektörünün sancılı dönüşümünden başarıyla çıkmak için anahtar rol olacağını söyleyen 49 yaşındaki Ola Kallenius şirketin bundan sonra atacağı stratejik adımlar için “Bazen bir yazılım şirketi gibi düşünmek ve hızlı olmak zorundayız” dedi.
Otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu durumu iyi analiz eden Kallenius, sektörün içinde bulunduğu dönüşümün getirdiği mali yükü paylaşmak istiyor. Özellikle de teknoloji değişimlerin getirdiği yüksek maliyetleri. Bunun için diğer otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Kallenius, gelebilecek tüm işbirliği tekliflerine yeşil ışık yaktı.
Daimler AG uzun yıllardır Renault-Nissan ile üretimde işbirliği içerisinde. 2015 yılında ise Volkswagen Group bünyesindeki Audi ile ortak bir satın alım için bir araya gelmişti. Şimdilerde ise premium segmentteki ezeli rakibi BMW ile beklenmedik şekilde dirsek teması halinde. Bu tür ittifaklar sektörün son dönemde içinde bulunduğu zorlu koşullar itibariyle artık çok normal karşılanıyor. Daha bugün Ford – Volkswagen İttifakı açıklandı.
Küresel otomobil üreticileri normal şartlarda elbetteki ezeli rakipler ve kıyasıya bir mücadele içerisindeler. Ancak son yıllarda sektörün geçirdiği sancılı dönüşüm sürecinin üstesinden gelebilmek için kısmi işbirlikleri hatta kapsamlı ittifaklara ılımlı bakar oldular.
Turkish’i Dondurma için ilk tanıtım videosu yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum