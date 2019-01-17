Mercedes-Benz’in de içinde bulunduğu Daimler AG şirketler grubunun müstakbel CEO’su Ola Kallenius, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta gazetecilere verdiği bir demeçte potansiyel ittifaklar için şirketin sektördeki tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı. Açıklamasında “Somut konular ve ortada bir kazan-kazan durumu varsa müzakerelere açığız” diyen Kallenius, şirketin rakiplerine potansiyel ittifaklar için çağrıda bulundu. Bununla birlikte “Markamız için önemli olan her şeyi kendimiz yapmaya devam edeceğiz” diyerek ittifakın sınırları baştan çizen ve anlaşmalardaki kırmızı çizgiyi en baştan koyan Kallenius, MBUX bilgi-eğlence sisteminin paylaşımı gibi spesifik olan konular haricinde her türlü işbirliği için tüm rakiplerine açık kapı bıraktı.

Daimler AG’nin müstakbel CEO’su Ola Kallenius ileri görüşlü bir İsveçli!

1 Ocak 2015 tarihinden buna Daimler AG’de yönetim kurulu üyesi olan Ola Kallenius, 1 Ocak 2017’den bu yana da Grup Araştırmaları & Mercedes-Benz Otomobil Geliştirme’den sorumlu. Alman otomotiv devindeki başarılı kariyerine 1993 yılında ABD’de başlayan Kallenius şirkette kariyer basamaklarını birer birer tırmandı. Şimdilerde ise şirketin başına geçeceği günü bekliyor. İleri görüşlü İsveçli Mayıs 2019 sonunda, Daimler AG’nin CEO’su olarak Dieter Zetsche‘nin yerine geçecek. Başa geçmeden yaptıklarına bakılırsa Kallenius yapacakları ile Alman otomotiv devini 12 yıldır yöneten kıdemli CEO Dieter Zetsche’yi aratmayacak diyebiliriz.