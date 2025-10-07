Tüm şehir çatıları aynı renge boyayacak! Neden bakın ne...

ABD’nin Atlanta kentinde yaz aylarında artan sıcaklık ve enerji maliyetlerine karşı ilginç bir çözüm bulundu.

Tüm yeni binaların ve çatı yenilemelerinin “soğuk çatı” sistemiyle, yani daha yansıtıcı ve açık renkli çatı malzemeleriyle yapılmasını zorunlu hale getirildi. Uzmanlara göre bu uygulama, şehrin genel sıcaklığını ortalama 2,4 Fahrenheit derece (yaklaşık 1,3 °C) azaltacak.

TASARRUF SAĞLAYACAK

Yapılan hesaplamalara göre Atlanta, bu uygulamayla 35 yılda 315 milyon dolar enerji tasarrufu sağlayacak. Smart Surfaces Coalition’ın kurucusu ve CEO’su Greg Kats, “Bu, şehri daha sağlıklı, rekabetçi ve yaşanabilir kılmanın son derece maliyet etkin bir yolu. Enerji faturalarını azaltıyor, işleri koruyor.” ifadelerini kullandı.