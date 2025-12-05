Mynet Trend

Ekmekten çıktı, çektikçe uzadı! Şaşkına uğratan görüntü

Ekmeğin içinden çıkan maddeler sık sık haber konusu olur, taş, kıl, cam, böcek derken bu defa çıkan görenleri şaşkına çevirdi.

İnsan sağlığını hiçe sayan gıda üreticileri gündemden düşmüyor. Son olay Elazığ’da yaşandı; marketten ekmek alan bir vatandaş büyük bir şaşkınlık yaşadı.

EKMEKTEN ÇIKTI, ÇEKTİKÇE UZADI

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten aldığı ekmekle eve döndü. Yemek sırasında ekmeği bölerken bir yabancı cisim fark etti. Ne olduğunu anlamadan ekmeğin arasından çekmeye başlayan şahıs, cismin uzadıkça uzadığını gördü. Kısa süre sonra bunun bir poşet olduğunu fark eden vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden mağdur, durumu hemen yetkililere bildirerek şikâyette bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

