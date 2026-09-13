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76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor

Eskişehir'de yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yönlü, çocukluk yıllarında başladığı olta balıkçılığı tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen her gün sürdürüyor. Şehir merkezindeki kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla su kenarına gelen Yönlü, yakaladığı balıkları yeniden suya bırakarak balıkçılığı yalnızca hobi olarak yapıyor.

76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor

Günün büyük bölümünü su kenarında olta atarak geçiren Hasan Yönlü, bu alışkanlığını bir yaşam biçimi haline getirdi. Kahvehane gibi kapalı ortamlarda vakit geçirmek yerine açık havada olmayı tercih eden emektar balıkçı, hem formunu koruyor hem de günün stresinden uzak uzaklaşıyor.

76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor 1

"6 YAŞIMDAN BERİ SU KENARINDAYIM"

Balıkçılık serüveninin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Hasan Yönlü, "Ben 6 yaşımdan beri su kenarlarındayım, balık tutuyorum. Yaşım 76 oldu ama bu alışkanlığımı bırakmadım. Her gün buraya gelip oltamı atıyorum. Tuttuğumuz balıkları satmak ya da yemek gibi bir düşüncemiz yok. Balığı sudan çıkardıktan hemen sonra zarar vermeden tekrar geri salıyoruz. Bizim amacımız ticaret değil, sadece hobi" ifadelerini kullandı.

76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor 2

"KAHVEHANEDE OTURMAKTANSA TEMİZ HAVA ALIYORUM"

Zamanını doğada geçirmenin sağlığına da olumlu katkı sağladığını dile getiren Yönlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor 3

"Şehrin gürültüsünden, kalabalığından ve beton binalarından sıkılıyoruz. Burası hem sessiz hem de sakin. Kahvehanelerde saatlerce oturmaktansa buraya gelip temiz hava almayı tercih ediyorum. Yapacak başka bir işimiz yok, zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Hem can sıkıntımı gideriyorum hem de sağlık buluyorum."

76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! Tek hobisi var, tüm gün yapıyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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balık Şehir hastanesi hobi yaşlı
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