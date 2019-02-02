Tüm telefonlarında Corning Gorilla Glass kullanacak

General Mobile ve Corning uzun yıllara dayanan iş birliklerini geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlik ile kutladı. Corning Gorilla Glass Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne; General Mobile’ın İkitelli’de 100 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası olma özelliği taşıyan tesisi ziyaret ederek General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman’a plaket takdim etti.

Corning Gorilla Glass ile olan uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğinin kendileri için önemini vurgulayan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman; ‘‘Değerli iş ortaklıklarıyla birlikte sektörde hem Türkiye’de hem de globalde güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Doğru iş ortaklarıyla çalışmanın getirdiği artı değerin farkındayız. General Mobile markasının bugüne gelmesinde Gorilla Glass ile olan iş birliğimiz de bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Kendilerine bize kattıkları değer için teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.

Corning Gorilla Glass Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne ise “Son on yılda; General Mobile’ın akıllı telefonları için sınıfının en iyi dayanıklılığını sağlamaya söz verdik. Corning Gorilla Glass olarak General Mobile’ın en son teknolojide ve üstün kalitede akıllı telefon üretme taahhüdünü her adımda destekliyor ve General Mobile’ın gelecekteki cihazlarının da endüstri lideri cam portföyümüzle daha da dayanıklı olmasını hedefliyoruz” dedi.