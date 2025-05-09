Tüm ülke onları konuşuyor! Robin Hood ağacını kesen adamlar verdikleri zararla gündem oldu

İngiltere'nin en ünlü ağaçlarından biri olan Sycamore Gap ağacını, Eylül 2023'te elektrikli testere ile kesen 39 yaşındaki Daniel Graham ve 32 yaşındaki Adam Carruthers suçlu bulundu.

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Bu kişiler, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ağaca ve yanındaki duvara zarar verdikleri yönündeki suçlamaları reddetti. 39 ve 32 yaşındaki adamlar, olay sırasında bölgede olmadıklarını iddia ettiler ancak birinin aracı ve cep telefonu devrilen ağaca yakın bir yerde bulundu. Savcılar, ağacın değerinin 620.000 poundu (728.000 euro) aştığını ve duvardaki hasarın 1.100 pound (1.293 euro) olarak değerlendirildiğini söyledi.

Savcı, adamlardan birinin Northumberland Ulusal Parkı'ndaki ağacı ustalıkla kesmek için elektrikli testere kullandığını, diğerinin ise eylemi bir telefonla videoya aldığını belirtti. Suç teşkil eden zararlar için en yüksek ceza 10 yıl hapis cezası.

Hadrian Duvarı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Ağaç, Kevin Costner'ın 1991 yapımı "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" filminde yer aldıktan sonra ünlendi ve turistler, manzara fotoğrafçıları ve selfie çeken insanlar için büyük bir cazibe merkezi oldu.