Tüm ülke şokta! Erling Haaland maskotu hastanelik etti... Polisin karşısına çıkacak

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, kulübün maskotuyla yaşadığı bir olay nedeniyle gündeme geldi.

İddiaya göre, Southampton maçından önce gerçekleşen olayda, kulübün uzaylı maskotu “Moonbeam” rolündeki bir kadın, Norveçli golcünün kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Kadın, olay sonrasında hem kulübe hem de polise şikayette bulundu.

KULÜPTEN YANIT GELDİ

Manchester City adına konuşan bir sözcü, The Sun’a verdiği demeçte, kulübün konuyu incelediğini ve elde edilen bulguların, video kayıtları da dahil olmak üzere, yaralanmanın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini gösterdiğini ifade etti. Sözcü, “Ayrıca, Manchester Polisi’ne yapılan şikayet üzerine herhangi bir işlem yapılmadığını da biliyoruz,” diye ekledi.

Olayın, ekim ayındaki Southampton karşılaşması öncesinde yaşandığı belirtiliyor. Haaland, söz konusu maçta beşinci dakikada attığı golle takımına üst üste üçüncü lig zaferini kazandırmıştı.