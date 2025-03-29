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  4. Tüm ülke şokta! Erling Haaland maskotu hastanelik etti... Polisin karşısına çıkacak

Tüm ülke şokta! Erling Haaland maskotu hastanelik etti... Polisin karşısına çıkacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 17:57
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Erling Haaland'ın Manchester City kulüp maskotuna yaptığı darp iddiası nedeniyle başı belada. Yıldız futbolcu polise bildirilirken konuyla alakalı kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Tüm ülke şokta! Erling Haaland maskotu hastanelik etti... Polisin karşısına çıkacak
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, kulübün maskotuyla yaşadığı bir olay nedeniyle gündeme geldi.

İddiaya göre, Southampton maçından önce gerçekleşen olayda, kulübün uzaylı maskotu “Moonbeam” rolündeki bir kadın, Norveçli golcünün kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Kadın, olay sonrasında hem kulübe hem de polise şikayette bulundu.

KULÜPTEN YANIT GELDİ

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Manchester City adına konuşan bir sözcü, The Sun’a verdiği demeçte, kulübün konuyu incelediğini ve elde edilen bulguların, video kayıtları da dahil olmak üzere, yaralanmanın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini gösterdiğini ifade etti. Sözcü, “Ayrıca, Manchester Polisi’ne yapılan şikayet üzerine herhangi bir işlem yapılmadığını da biliyoruz,” diye ekledi.

Olayın, ekim ayındaki Southampton karşılaşması öncesinde yaşandığı belirtiliyor. Haaland, söz konusu maçta beşinci dakikada attığı golle takımına üst üste üçüncü lig zaferini kazandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
polis son dakika haaland
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