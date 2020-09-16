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Tüm zamanların en iyi Türk dizilerinden: Şahsiyet dizisi konusu

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Türk dizi tarihine damga vuran Şahsiyet dizisi, kısa sürede milyonlarca seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Şahsiyet dizisi konusu ile sıradan Türk dizilerinden ayrılıyor ve çarpıcı göndermeleriyle önemli mesajlar veriyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Şahsiyet dizisini daha detaylı incelemek ister misiniz?

Tüm zamanların en iyi Türk dizilerinden: Şahsiyet dizisi konusu

İçindekiler

  • Şahsiyet Dizisi Konusu
  • Şahsiyet Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • Şahsiyet Konusu Gerçek mi?
  • Şahsiyet Ne Demek?
  • Şahsiyet IMDb Puanı Kaç?
  • Şahsiyet Kaç Sezon?
  • Şahsiyet Kaç Bölüm?
  • Şahsiyet Müzikleri

Şahsiyet dizisi, nokta atışı replikleri ile vurucu göndermeler yapıyor. Farklı bir dizi izlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken Şahsiyet konusu ve oyuncuları ile sizi oldukça ilgi çekici bir serüvene davet ediyor. Bazı sahnelerde gözleriniz yuvalarından fırlarken bazı sahnelerde de duygusallaşmaya hazır olun.

Şahsiyet Dizisi Konusu

"Bütün hatıralarım, bütün hayatım; her şey silinip gidecek. Ben ne olacağım? Şahsiyetim ne olacak?" repliği ile yayınlandığı döneme damgasını vuran zamansız dizi Şahsiyet, yalnız yaşayan bir İstanbul beyefendisi Agah Beyoğlu ve çevresinde gelişen olayları anlatır. Beyoğlu'nun canlı dünyasına oldukça zıt; sakin ve sıradan bir emeklilik hayatı süren Agah'ın hayatı, Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenmesi ile alt üst olur.

Kendine göre, krizi fırsata dönüştüren Agah Beyoğlu, uzun süredir işlemeyi düşündüğü bir cinayetin peşine düşer. Harekete geçeceği sırada, Avustralya'dan gelen kızı Zuhal ve torunu Deva hayatına dahil olur. Diğer yandan, cinayet büroda tek kadın polis olmanın dezavantajlarını yaşayan Nevra'nın yolu ilginç bir şekilde Agah Beyoğlu ile kesişir. Polisiye sevenleri içine çeken dizi, izleyicileri bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Şahsiyet Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer)

60'lı yaşlarda emekli bir adliye yazı işleri müdürü olan Agah Beyoğlu, 10 yıl önce eşi Mebrure ve can yoldaşı kedisi Münir'i kaybettikten sonra içine kapanıp geçmişiyle yaşamaya başlıyor. Görev yaptığı süre boyunca, ülkede yaşanan kötü olayları arşivleyen karakter, Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenmesiyle gerçekleri açığa çıkarmaya karar veriyor. Kambura'da yaşayan küçük bir kızın günlüğüne ulaşmasıyla başlayan süreç, içsel bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Agah Beyoğlu'nu neler bekliyor?

Haluk Bilginer, Şahsiyet karakterlerinden Agah Beyoğlu'na can veriyor. Haluk Bilginer Şahsiyet dizisi ile 2018 yılından itibaren pek çok ödüle layık görüldü. Son dönemde Türk televizyonlarında pek görünmeyen Haluk Bilginer internet dizisi ya da sinemada daha çok karşımıza çıkıyor. Usta oyuncu Eastenders, Spooks, Alex Rider ve Masum gibi yerli ve yabancı yapımlarda da rol aldı.

Nevra Elmas (Cansu Dere)

Cinayet büronun tek kadın polisi olarak çalışan Nevra Elmas, 30'lu yaşlarda ve emekli bir polis memurunun kızıdır. Bürodaki tek kadın olmasından dolayı gördüğü mobbinge karşı mücadele ediyor. İdealist yapısıyla, eleştiri oklarının hedefi olduğu için istifa etmeye karar verse de, bürodan ayrılamıyor. Bilinmeyen bir sebepten ötürü Agah her cinayetinde Nevra'ya notlar bırakıyor.

Şahsiyet Cansu Dere dizide Nevra karakterine can veriyor. Anne dizisi ile Yılın Kadını ödülüne layık görülen Cansu Dere, Sıla ve Ezel gibi televizyon yapımlarıyla adından çok söz ettirmişti.

Zuhal (Şebnem Bozoklu)

16 yaşındaki ergen oğlu Deva ile Avustralya'da yaşayan Zuhal, eşinden boşanınca hayatını değiştirmek için babası Agah Beyoğlu'nun yanına geliyor. Yatılı okula gönderilen Zuhal, geçirdiği zor çocukluğun yansımalarını yaşıyor. Sorunlu bir hayat içerisinde alkolizme yakalanan Zuhal'in yeni hayatında dikiş tutturması, kolay olmuyor. Zuhal ve Agah aynı evin içerisinde sırlarla dolu bir hayat mücadelesi veriyor.

Şahsiyet dizisinde alkolik bir kadını canlandıran Şebnem Bozoklu dizi, film ve tiyatro projelerinde birbirinden farklı rollerde yer alıyor. Yok Artık!, Biz Böyleyiz, Turkish'i Dondurma, Niyazi Gül Dört Nala gibi sayısız yapımile birlikte Hamlet, Böylesi Bir Aşk ve kendisine pek çok ödül getiren Arzu Tramvayı oyunlarında da rol aldı.

Deva (Recep Usta)

Zuhal'in ergenlik çağındaki oğlu Deva, dedesi ile sorunlar yaşasa da yalnızca onunla anlaşabiliyor. Başına buyruk hareketleri ile annesini sinirlendiren Deva, çevresindekilerle iletişim kopukluğu yaşıyor. Mutsuz bir ailenin çocuğu olarak çeşitli sorunlarla mücadele etmeye çalışıyor.

Şahsiyet Deva karakteri ile ilgi odağı olan Recep Usta, ilk oyunculuk deneyimini usta oyuncuların yer aldığı diziyle yaşadı.

Ateş Arbay (Metin Akdülger)

10 parmağında 10 marifet Ateş Arbay, gazetecilik mesleğini sürdürürken müziğe olan ilgisi ile de dikkat çekiyor. Geceleri DJ ve müzisyen olarak çalışan karakter, gündüzleri de Agah Beyoğlu ve Nevra Elmas ilişkisini sorgulayan bir gazeteci olarak yaşıyor. Cinayet büro aleyhine yapığı haberler yüzünden Başkomiser Tolga tarafından sevilmeyen Ateş, yaptığı son haber ile Nevra'nın hayatına bomba gibi düşüyor.

Şahsiyet Ateş Arbay karakteri ile dikkat çeken Metin Akdülger, Medcezir dizisiyle popüler oldu. Ardından Analar ve Anneler, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Atiye dizilerinde farklı rollere hayat verdi.

Cemil Havran (Hüseyin Avni Danyal)

Cemil, Kambura ahalisinin yardım ve destekleri ile okuyup güçlü ve önemli bir iş adamı oluyor. Kambura ile bağını koruyan karakter, gücünü kötülük için kullanmaktan çekinmiyor.

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Avni Danyal, Şahsiyet Cemil karakterine hayat veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vatanım Sensin, Zengin Kız Fakir Oğlan gibi sayısız dizi projesinde yer alan Hüseyin Avni Danyal Şahsiyet dizisi ile başarısını bir kez daha gösterdi.

Sefa (İbrahim Selim)

Nevra Elmas'ın iş arkadaşı Komiser Sefa, kendine has bir karakter. Sefa, Agah Beyoğlu'nun cinayet soruşturmalarını yapıyor. Nevra açısından bakıldığında, Sefa ile çalışmak zaman zaman işleri zorlaştırıyor.

Şahsiyet İbrahim Selim tarafından canlandırılan karakter ile farklı bir boyut kazanıyor. Ankara doğumlu oyuncu, tiyatro oyunları ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Rüya, Fatih, Kusursuzlar gibi filmlerde başarısını katladı.

Nesrin (Müjde Ar)

Komiser Nevra'nın annesi Nesrin, Kambura'da silik bir karakter olan kocasıyla yaşıyor. Tek başına yaşayan bir kadının tüm zorluklarına göğüs geren Nesrin, yalnız kalmaktan korkuyor.

Nesrin karakterine can veren Müjde Ar Şahsiyet dizisi ile uzun zaman sonra ekranlara döndü. 1974'ten beri Töre, Şalvar Davası, Arabesk, Eğreti Gelin, Alacakaranlık, Aşk-ı Memnu, Benim Annem Bir Melek gibi sayısız dizi ve filmde rol aldı.

Şahsiyet Konusu Gerçek mi?

Şahsiyet'in konusunun gerçek bir hikayeden uyarlandığı söylenemez ama dizi sık sık gerçek olaylara gönderme yapıyor.

Şahsiyet Ne Demek?

Anlamı "kişilik" olan şahsiyet kelimesi, dizinin konusuyla özdeşleşiyor. Şahsiyet dizi yorumlarına göre karakterlerin kişilikleri olaylar ile bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor.

Şahsiyet IMDb Puanı Kaç?

2018 yılında yayımlanan yönetmen Onur Saylak'ın internet dizisi Şahsiyet'in IMDb puanı 9,2.

Şahsiyet Kaç Sezon?

Puhu TV Şahsiyet dizisini tek sezon halinde yayınladı.

Şahsiyet Kaç Bölüm?

Her biri ortalama 57 dakika olan 12 bölümden oluşan Şahsiyet final bölümü ile seyircilere veda etmişti.

Şahsiyet Müzikleri

Orijinal müzikleri Sertaç Özgümüş tarafından yapılan Şahsiyet müzik başarısıyla da adından söz ettirmişti.

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