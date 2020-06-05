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TÜMBİFED’den hastane ve huzur evlerine maske bağışı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19 sürecinde desteklerine devam ediyor.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19 sürecinde desteklerine devam ediyor. Bilgilendirme çalışmaları yapmak adına alanında birçok uzmanı bir araya getirerek önemli çalışmalar yapmayı amaçlayan TÜMBİFED maske bağışlarında bulundu.
TÜMBİFED, Covid-19 sürecinde desteklerine devam ediyor. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Araştırma ve Eğitim Hastanesine 10 bin adet maske bağışında bulunan TÜMBİFED ardından Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne de bin adet maske dağıtımını gerçekleştirdi. Hastane bağışlarına ek olarak 3 bin adet maskenin üyelere dağıtımı da yapıldı. Son olarak KKTC’ye 10 bin adet maske bağışında bulunan TÜMBİFED desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Maske dağıtımının ardından açıklama yapan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, “Covid-19 pandemisi kapsamında desteklerimize devam ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan tıbbi malzemenin önemi her geçen gün artmakta. Bizler de ilişkilerimizin her daim sıkı olduğu, bağlarımızın istikrarlı bir şekilde devam ettiği KKTC ile bu zor dönemde tekrar bir olduk. Gerçekleştirdiğimiz maske bağışıyla ihtiyaçları bir nebze olsun karşılamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda TÜMBİFED Akademik Kurul üyemiz Doç. Dr. Nurettin Yiyit’in Başhekimi olduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne maske konusunda desteğimizi gerçekleştirdik. Bu zor süreçte bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarımıza destek veren Doç. Dr. Nurettin Yiyit’e ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılabilecek her türlü desteğe bizler de katkı sağlamak istiyor ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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