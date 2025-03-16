Tümer Metin Beşiktaş'lı futbolcuları yerden yere vurdu! ‘1 hafta varlar, 3 hafta yoklar’

Beşiktaş’ın Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu maça yönelik yorumlarda bulunan eski futbolcu Tümer Metin, oyunculara sert eleştrilerde bulundu.
TV100’de maçı yorumlayan Tümer Metin, Beşiktaş’ın dalgalı performansına dikkat çekerek, bu sonucun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. "Beşiktaş için bir sezon klasiği. Dalgalanan performanslar, teknik adam değişiklikleri, oyuncu performansları... Bu sezon böyle. Şimdi hiç kimse şaşırmasın" ifadelerini kullanan Metin, takımın genel yapısına eleştiriler yöneltti.
Beşiktaş’ın milli aradan sonra oynayacağı Galatasaray derbisine de değinen Tümer Metin, son haftalardaki form durumuna bakarak "Galatasaray'ı son maçta izledikten sonra derbideki favorim Galatasaray gibi duruyor ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de favori Fenerbahçe'ydi. Derbi maçları başka bir şeydir" sözleriyle derbilerin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtti.
Beşiktaşlı futbolcuların performansına sert tepki gösteren Tümer Metin, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in birçok şeyi düzeltmesi gerektiğini ifade etti. "Beşiktaş takımı işe yaramaz oyuncu topluluğundan ibaret. 1 hafta varlar, 3 hafta yoklar" diyerek takım içindeki istikrarsızlığa vurgu yapan Metin, Beşiktaş’ın bu yapıyla başarılı olmasının zor olduğunu belirtti.
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