SPOR

71
61
50
44
43
38
36
36
35
35
33
33
31
31
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tümer Metin Beşiktaş'lı futbolcuları yerden yere vurdu! ‘1 hafta varlar, 3 hafta yoklar’

Tümer Metin Beşiktaş'lı futbolcuları yerden yere vurdu! ‘1 hafta varlar, 3 hafta yoklar’

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 13:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma, siyah-beyazlı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, Beşiktaş’ın sezon boyunca sergilediği istikrarsız performansa dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Takımdaki oyuncu grubunu ağır bir dille eleştiren eski futbolcu, Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in ciddi değişiklikler yapması gerektiğini vurguladı.

Tümer Metin Beşiktaş'lı futbolcuları yerden yere vurdu! ‘1 hafta varlar, 3 hafta yoklar’

Beşiktaş’ın Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu maça yönelik yorumlarda bulunan eski futbolcu Tümer Metin, oyunculara sert eleştrilerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN SEZON KLASİĞİ"

TV100’de maçı yorumlayan Tümer Metin, Beşiktaş’ın dalgalı performansına dikkat çekerek, bu sonucun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. "Beşiktaş için bir sezon klasiği. Dalgalanan performanslar, teknik adam değişiklikleri, oyuncu performansları... Bu sezon böyle. Şimdi hiç kimse şaşırmasın" ifadelerini kullanan Metin, takımın genel yapısına eleştiriler yöneltti.

konyaspor

DERBİDE FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş’ın milli aradan sonra oynayacağı Galatasaray derbisine de değinen Tümer Metin, son haftalardaki form durumuna bakarak "Galatasaray'ı son maçta izledikten sonra derbideki favorim Galatasaray gibi duruyor ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de favori Fenerbahçe'ydi. Derbi maçları başka bir şeydir" sözleriyle derbilerin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtti.

tumer1_hd

"İŞE YARAMAZ OYUNCU TOPLULUĞU"

Beşiktaşlı futbolcuların performansına sert tepki gösteren Tümer Metin, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in birçok şeyi düzeltmesi gerektiğini ifade etti. "Beşiktaş takımı işe yaramaz oyuncu topluluğundan ibaret. 1 hafta varlar, 3 hafta yoklar" diyerek takım içindeki istikrarsızlığa vurgu yapan Metin, Beşiktaş’ın bu yapıyla başarılı olmasının zor olduğunu belirtti.

Canlı Skor

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e sert tepkiKylian Mbappe'den Arda Güler'e sert tepki
Tarihte bir ilk! Beşiktaş'ın mağlubiyetinde görülmemiş sonuçTarihte bir ilk! Beşiktaş'ın mağlubiyetinde görülmemiş sonuç
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Konyaspor Derbi Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk... Bakanlık sıkı takipte!

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk... Bakanlık sıkı takipte!

Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e sert tepki

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e sert tepki

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

Rıdvan Dilmen'den derbi için ilginç tahmin! "Yüzde bin" diyerek açıkladı

Rıdvan Dilmen'den derbi için ilginç tahmin! "Yüzde bin" diyerek açıkladı

Cenk Tosun gidiyor yerine o geliyor!

Cenk Tosun gidiyor yerine o geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.