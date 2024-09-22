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  4. Tümer Metin'den derbi sonrası ilginç benzetme! "Ali Sami Yen'in oraya yürüyerek o kadar rahat gidemem"

Tümer Metin'den derbi sonrası ilginç benzetme! "Ali Sami Yen'in oraya yürüyerek o kadar rahat gidemem"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 14:04
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Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu. Gabriel Sara'nın golü hakkında ilginç bir yorum yapan Tümer Metin'in sözleri beğeni topladı.

Tümer Metin'den derbi sonrası ilginç benzetme! "Ali Sami Yen'in oraya yürüyerek o kadar rahat gidemem"

Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapan Tümer Metin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. TV100'de konuşan Tümer Metin, Fenerbahçe'yi beklediğinden daha kötü bulduğunu söyledi.

"BİZİM LİGİMİZDE FUTBOL BAŞKA TÜRLÜ OYNANIR"

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Tümer Metin, "Bizim ligimizin kalitesini tartışırım, Jose Mourinho’nun kariyerini tartışmam. Bizim ligimizin zorluk derecesini Mourinho'yla bile tartışırım. Bizim ligimizde futbol başka türlü oynanır. Ben daha Jose Mourinho’nun ismini ortaya koyduğunu düşünmüyorum." dedi.

SARA'NIN GOLÜNE İLGİNÇ BENZETME

gabriel-sara-2-golunu-kaydetti

Gabriel Sara'nın golü hakkında konuşan Tümer Metin, Fenerbahçe savunmasını eleştirdi. Tümer Metin, "3. golde ben stüdyodan eski Ali Sami Yen'in oraya yürüyerek o kadar rahat gidemem." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin fenerbahçe galatasaray
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