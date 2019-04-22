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Tümer Metin: Gidip ben oynasam, topu Tolgay'dan daha iyi kullanırım

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

BeIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin, Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu. 'Skor 1-0, Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu isyan etmiyor' diyen Tümer Metin, "Şu an stüdyodan gideyim, topu Tolgay'dan çok daha iyi kullanırım" ifadesini kullandı.

Tümer Metin: Gidip ben oynasam, topu Tolgay'dan daha iyi kullanırım

beIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in çarpıcı açıklamaları...

"Alanyaspor'u tebrik ediyorum. 90 dakikanın tamamına hükmeden, planını uygulamış, rakip analizi yapmış, olağanüstü bir maç çıkarmış bir takım. Maç çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Zaten istatistikler de ortada. Allah aşkına Fenerbahçe'nin ne oynadığını bana biri bana anlatsın.

"TRANSFER DÖNEMİNDE NE YAPTIN?"
Ben eleştiri yapınca, 'Fenerbahçe'de oynadın, ekmeğini yedin. Böyle eleştirme' diyorlar. Bu kadroyu ben yapmadım. Biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Rakip takımın santrforu, 'Umarım ligde kalırlar' diyor. Bunu Fenerbahçe'ye diyor. Ben yapmadım bu kadroyu. Harun maçın adamları arasında. 1 tane maç olur sezon içinde. Ama sezonun genelinde olmaz bu. Ne savunma yapabiliyorsun ne hücum yapabiliyorsun. Hadi hücum edemedin, savunma da yapmıyorsun. Ne yaptığını bilen hiç kimse yok saha içinde. 1 tane büyük maç kazanarak sezonu kurtarmak falan da geçti. Transfer döneminde ne yaptın? Sergen Yalçın'ın, Mustafa Kaplan'ın yaptığını yapamadın. Okan Buruk için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Demek ki yapılabiliyormuş.

"FENERBAHÇELİ OYUNCU İSYAN ETMİYOR"
Fenerbahçe üst üste 3 maç kazanamadı. Bu sezonu böyle geçirecek diyelim. Seneye bu oyunun üzerine oyun inşa edeceğiz dediğin bir şey de yok. Gelecek sene de böyle olacaksa, Allah kolaylık versin. En zor işlerden biri, bu Fenerbahçe'yi yorumlamak. İsmiyle sahadaki görüntü örtüşmüyor. 1-0 mağlupsun. Hiçbir reaksiyon yok. Fenerbahçeli oyuncu isyan etmiyor. İçeride ne oluyor? 'Arkadaşlar siz Fenerbahçeli oyuncularsınız, buraya yetenekleriniz doğrultusunda geldiniz' deniliyor olabilir. Ama bu yetmiyor.

"FENERBAHÇE'DE VEDAT MURIQI GİBİ BİR OYUNCU YOK"
Mehmet Topal'ı çapa gibi kullanırım. Tolgay da beni taşır diyor. Ben de diyorum ki taşımaz. Fenerbahçe'nin pas yapmadan topu rakip ceza alanı içine getirmesi olanaksız. Rizespor baskı yediğinde Muriqi topu mesela saklayabiliyor. 15 saniye saklıyor. Ondan sonra da diğer oyuncular vakit kazanıp iş yapıyor. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu da yok. Tek bir pasör orta saha ile pas oyunu oynanmaz. Ayrıca sahici bir plan gerek. Kısa kısa paslarla saha boşaltamıyorsan başka yolları deneyeceksin. Valencia da zamanında 2 pasla saha boşalttırabiliyordu. Ama rakibi yönlendirme üzerine bir planları vardı. Ayrıca tiki-taka falan da oynamıyorlardı. Fenerbahçe pas oyunu oynamak zorunda mıdır? Bence değildir.

"TOLGAY'DAN DAHA İYİ TOP KULLANIRIM"
Şu an stüdyodan gideyim, topu Tolgay'dan çok daha iyi kullanırım. En azından çözüm bulurum yani. Benim ömrüm sırtımda adamla geçti. Büyük takım oyuncusu öyle olur. Emre Belözoğlu gördüğü her baskıda topu kaybetse, "Emre yeter artık, bırak" deriz. Emre sırtındaki baskıya çözüm buluyor. Tolgay istiyor ki ona patronluk verilsin, kimse ona dokunmasın. Fenerbahçe sezon başından beri 11. sıradan yukarıya çıkmadı. Hangi dersten bahsediyoruz. Neyin dersi? Kötü olan tarafı şu; kimse Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bir şey söylemiyor. "Biz Fenerbahçe'yiz. Biz büyüğüz" diyerek kadro ve oyun düzelmez. Bu kadro seneye başlasın, hiçbir şey değişmez. Altına imzamı atarım."

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Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin Fenerbahçe Alanyaspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
diğer takımlar kendi borçlerından kurtulmak için FB yi kurtarıcı yapmışlar ismail Köybaşı faciası başımızda bela iken şimdi Tolgayı aldılar 2,5 myyon avro güme gitti yani bir futbolcuya takımı sabote et desen bu kadarbaşaramaz en azından utanır ama bu tolgay ferey köybaşı ayev yani insanın isyan etmemesi için aptal salak olması gerekir Ben anladımki birileri çürük elmaları FB ye kakalıyor aracılar tefeciler cep dolduruyor ersun dan da şüphelenyorum comoli denen utanmaz hala otobüse binmiş umrunda bile değil ne rezil görüntü ali başkan uykuya dalmış
valahi haklı ya dün çıldırdım ya ya sizde hiçmi şeref yok ya az insan utanır tepki koyar ya halısaha maçı yapsak bukadar ruhsuz oynanmaz ama bu alikoç ve comalisinin takımı siz azizin tırnağı olmasınız kibir müsveteleri sizi yazık
Dogru söze ne denir?
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