Tümer Metin: Gidip ben oynasam, topu Tolgay'dan daha iyi kullanırım

beIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in çarpıcı açıklamaları... "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. 90 dakikanın tamamına hükmeden, planını uygulamış, rakip analizi yapmış, olağanüstü bir maç çıkarmış bir takım. Maç çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Zaten istatistikler de ortada. Allah aşkına Fenerbahçe'nin ne oynadığını bana biri bana anlatsın. "TRANSFER DÖNEMİNDE NE YAPTIN?"

Ben eleştiri yapınca, 'Fenerbahçe'de oynadın, ekmeğini yedin. Böyle eleştirme' diyorlar. Bu kadroyu ben yapmadım. Biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Rakip takımın santrforu, 'Umarım ligde kalırlar' diyor. Bunu Fenerbahçe'ye diyor. Ben yapmadım bu kadroyu. Harun maçın adamları arasında. 1 tane maç olur sezon içinde. Ama sezonun genelinde olmaz bu. Ne savunma yapabiliyorsun ne hücum yapabiliyorsun. Hadi hücum edemedin, savunma da yapmıyorsun. Ne yaptığını bilen hiç kimse yok saha içinde. 1 tane büyük maç kazanarak sezonu kurtarmak falan da geçti. Transfer döneminde ne yaptın? Sergen Yalçın'ın, Mustafa Kaplan'ın yaptığını yapamadın. Okan Buruk için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Demek ki yapılabiliyormuş. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor! Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi Fenerbahçe'nin yıldızı aldatıldı mı?

"FENERBAHÇELİ OYUNCU İSYAN ETMİYOR"

Fenerbahçe üst üste 3 maç kazanamadı. Bu sezonu böyle geçirecek diyelim. Seneye bu oyunun üzerine oyun inşa edeceğiz dediğin bir şey de yok. Gelecek sene de böyle olacaksa, Allah kolaylık versin. En zor işlerden biri, bu Fenerbahçe'yi yorumlamak. İsmiyle sahadaki görüntü örtüşmüyor. 1-0 mağlupsun. Hiçbir reaksiyon yok. Fenerbahçeli oyuncu isyan etmiyor. İçeride ne oluyor? 'Arkadaşlar siz Fenerbahçeli oyuncularsınız, buraya yetenekleriniz doğrultusunda geldiniz' deniliyor olabilir. Ama bu yetmiyor. "FENERBAHÇE'DE VEDAT MURIQI GİBİ BİR OYUNCU YOK"

Mehmet Topal'ı çapa gibi kullanırım. Tolgay da beni taşır diyor. Ben de diyorum ki taşımaz. Fenerbahçe'nin pas yapmadan topu rakip ceza alanı içine getirmesi olanaksız. Rizespor baskı yediğinde Muriqi topu mesela saklayabiliyor. 15 saniye saklıyor. Ondan sonra da diğer oyuncular vakit kazanıp iş yapıyor. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu da yok. Tek bir pasör orta saha ile pas oyunu oynanmaz. Ayrıca sahici bir plan gerek. Kısa kısa paslarla saha boşaltamıyorsan başka yolları deneyeceksin. Valencia da zamanında 2 pasla saha boşalttırabiliyordu. Ama rakibi yönlendirme üzerine bir planları vardı. Ayrıca tiki-taka falan da oynamıyorlardı. Fenerbahçe pas oyunu oynamak zorunda mıdır? Bence değildir.