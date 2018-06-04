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Tuncay Şanlı baba oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan eski sevgilisi Melis Sayım bugün doğum yaptı. Doğum haberini Seren Serengil verdi.

Tuncay Şanlı baba oldu

Geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı’nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti.
'İhanet' iddiaları karşısında sessizliğini bozan Şanlı, 'İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım-yapacağım' açıklamasını yapmıştı.

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9 aylık hamile olan Melis Sayım bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı 'Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim' notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tuncay şanlı Melis Sayım

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