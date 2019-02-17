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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi genç kızdan kahreden haber

okan.akin okan.akin
HABER  | 17.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi genç kız, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi genç kızdan kahreden haber

Alınan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan (26) haber alamayan ailesi, önceki gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine Tankaş'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında suda bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.

CESEDİN KAYIP ÖĞRENCİ EVİN TANKAŞ'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleriyle yaptığı incelemede, cesedin kayıp üniversite öğrencisi Tankaş'a ait olduğunu belirledi.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan genç kızın cesedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü Evin Tankaş

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