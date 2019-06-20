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Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 20.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yavru boz ayı ile nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Mercan Vadisi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor.

Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan söz konusu milli park ve vadide, kaya kartalı, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak ve kurt ile ayılara doğal ortamında rastlanılıyor.

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Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yabani hayvanlardan yavru bir boz ayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken kameralarca kayıt altına alındı.

Milli parktaki Venk köprüsü mevkisinde görüntülenen boz ayı, dere yatağından çıkarak bir süre kayalıklarda gezindi.

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Mercan Vadisi'nde ise koruma altında olan ve nadir görülen bir çengel boynuzlu dağ keçisi, kameralarca görüntülendi.

Yörede 'şamua' olarak bilinen dağ keçisi karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli şamua dağ keçisi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tuncelinin taşına toprağına kurban olurum
Memlekette "Milli Servet" diyebileceğimiz şeyler bunlar. Korumak gerek! Lüfer mevsimi Boğaz'da takıldığımız olur bazen. Bir defasında Livardaki iki Sarıkanat'ı bir Su Samuru tek tek alıp yemişti. İzledik Güzeldi
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