Tunceli ve Bingöl'de Mehmetçik helikopteri ile kurtarıldılar

Tunceli ve Bingöl'de askeri helikopterler bu kez vatandaşlara yardım için havalandı. Tunceli'de para yutan çocuk için Skorsky tipi helikopter havalanırken Bingöl'de de hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hasta Jandarma helikopteri ile kurtarıldı.

JANDARMAYA AİT SKORSKY HELİKOPTER İLE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, metal para yuttu. Yuttuğu paranın solunum yolunu tıkayan çocuğu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa ilk müdahale yapıldı.

Solunum güçlüğü çektiği için acil sevk edilmesi gereken çocuk için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel devreye girdi. Hastaneden alınan çocuk Jandarmaya ait Skorsky helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğa gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.

BİNGÖL'DE DE VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Bingöl'de ise Genç İlçesi Olaklı Mezrası’ndaki ikamet eden 78 yaşındaki hipertansiyon hastası Aziz Kuyu fenalaştı. Bunun üzerine aile fertleri, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi ancak mezra yolunun karla kaplı sarp ve kayalık olmasından dolayı da UMKE ekipleri hastayı alamayacaklarını valiliğe bildirip destek istedi.