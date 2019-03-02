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Tunceli ve Bingöl'de Mehmetçik helikopteri ile kurtarıldılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Tunceli ve Bingöl'de vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti. Tunceli'de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki küçük çocuk Jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bingöl’de de kar nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hastanın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti.

Tunceli ve Bingöl'de askeri helikopterler bu kez vatandaşlara yardım için havalandı. Tunceli'de para yutan çocuk için Skorsky tipi helikopter havalanırken Bingöl'de de hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hasta Jandarma helikopteri ile kurtarıldı.

JANDARMAYA AİT SKORSKY HELİKOPTER İLE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, metal para yuttu. Yuttuğu paranın solunum yolunu tıkayan çocuğu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa ilk müdahale yapıldı.

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Solunum güçlüğü çektiği için acil sevk edilmesi gereken çocuk için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel devreye girdi. Hastaneden alınan çocuk Jandarmaya ait Skorsky helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğa gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.

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BİNGÖL'DE DE VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Bingöl'de ise Genç İlçesi Olaklı Mezrası’ndaki ikamet eden 78 yaşındaki hipertansiyon hastası Aziz Kuyu fenalaştı. Bunun üzerine aile fertleri, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi ancak mezra yolunun karla kaplı sarp ve kayalık olmasından dolayı da UMKE ekipleri hastayı alamayacaklarını valiliğe bildirip destek istedi.

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HELİKOPTER HAVALANDI

Yaşanan durum üzerine harekete geçen Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının mezraya helikopter göndermesini istedi. Kısa sürede mezraya helikopterle yetişen Mehmetçik, 78 yaşındaki hastayı helikopterle alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli bingöl Jandarma

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