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  4. Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi

Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Ovacık ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, karlı tepelerde kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışıyla çocuklar bidon, boru ve kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta, kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu ilçede, okuldan arta kalan zamanlarında bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tutuyor.

Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru, korniş ve kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla, 94 Mahallesi'ndeki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Çocuklardan Laser Eroğlu, AA muhabirine, karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kızakla kaymanın keyif verici olduğunu belirten Eroğlu, "Arkadaşlarımızla bir araya gelip karlı tepelerde kayıyoruz. Kızaklarla rampalardan atlayış gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Rohatcan Gündoğan da okuldan arta kalan zamanlarını kızakla kayarak değerlendirdiğini anlattı.

Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu ifade eden Gündoğan, "Arkadaşlarımızla yarış yapıyoruz. Mesela bir tane arkadaşımız tepenin zirvesinden aşağıya doğru önde kayıyor. Biz de onu yakalamak için kızaklarla peşinden gidiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklar, karlı tepe, kızak, Ovacık, Tunceli,

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