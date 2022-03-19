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Tünel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Tünel filminin oyuncuları kimlerdir?

19.03.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tünel filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Filmin yayın akışında yer almasının ardından televizyon izleyicileri internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Tünel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Tünel filminin oyuncuları kimlerdir? İşte filme ilişkin detaylar...

Tünel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Tünel filminin oyuncuları kimlerdir?

Tünel Filmi (The Tunnel) 10 Ağustos 2016 tarihinde vizyona girdi. Kim Seong-Hun'un yönetmen koltuğuna oturduğu film, 51,9 milyon gişe hasılatı yapmıştır. Peki Tünel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Tünel filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tünel (The Tunnel) filminin konusu:

Aracıyla girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.

TÜNEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney kore'de vizyona giren filmin süresi 2 saat 6 dakikadır. Hayatta kalma temalı Tünel filmi, Güney Kore'de çekilmiştir.

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları:

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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