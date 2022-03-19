Tünel Filmi (The Tunnel) 10 Ağustos 2016 tarihinde vizyona girdi. Kim Seong-Hun'un yönetmen koltuğuna oturduğu film, 51,9 milyon gişe hasılatı yapmıştır. Peki Tünel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Tünel filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Tünel (The Tunnel) filminin konusu:
Aracıyla girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.
10 Ağustos 2016'da Güney kore'de vizyona giren filmin süresi 2 saat 6 dakikadır. Hayatta kalma temalı Tünel filmi, Güney Kore'de çekilmiştir.
Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları:
Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
Bae Doo-Na / Se-Hyun
Oh Dal-Su / Dae-Kyung
Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
Nam Ji-hyun / Mi-Na
Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
Kim Hae-Sook / Bakan
Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i
Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
Han Sung-Chun / dron teknisyeni
Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
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