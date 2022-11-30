TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Tunus Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Tunus Fransa maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki 3. maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger düdük çalacak. "Tunus Fransa maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Tunus Fransa maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Tunus Fransa maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.
Heyecanla beklenen maç, saat 18.00'de başlayacak.
Tunus Fransa maçı TRT spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma Education City Stadyumu'nda oynanacak.
Tunus: Dahmen, Bronn, Talbi, Meriah, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi, Msakni, Sliti, Khazri
Fransa: Areola, Pavard, Konate, Saliba, Camavinga, Guendouzi, Veretout, Fofana, Coman, Thuram, Mbappe
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