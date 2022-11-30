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TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Tunus Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

30.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus ile Fransa, 2022 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Education City Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Tunus Fransa maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Tunus Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TUNUS FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Tunus Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Tunus Fransa maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki 3. maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger düdük çalacak. "Tunus Fransa maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Tunus Fransa maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TUNUS FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tunus Fransa maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.

Heyecanla beklenen maç, saat 18.00'de başlayacak.

TUNUS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tunus Fransa maçı TRT spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Education City Stadyumu'nda oynanacak.

TUNUS FRANSA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Tunus: Dahmen, Bronn, Talbi, Meriah, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi, Msakni, Sliti, Khazri

Fransa: Areola, Pavard, Konate, Saliba, Camavinga, Guendouzi, Veretout, Fofana, Coman, Thuram, Mbappe

TUNUS FRANSA MAÇI CANLI TAKİP

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