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Tüpleri taşımanın kolay yolunu bulan adam

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Çin'de bir çalışan, uzun tüpleri taşımanın kolay yolunu böyle gösterdi.

Ağır tüpleri makineler veya insan gücünü zorlayarak değil de kendi akıl dolu yöntemiyle taşıdı. Çin'de iki tüpü yakın tutup, birbirlerine sürtünmesini sağlayacak şekilde ilerleten adamın bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

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çin tüp kolay Pratik

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