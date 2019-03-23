Tüpleri taşımanın kolay yolunu bulan adam

Ağır tüpleri makineler veya insan gücünü zorlayarak değil de kendi akıl dolu yöntemiyle taşıdı. Çin'de iki tüpü yakın tutup, birbirlerine sürtünmesini sağlayacak şekilde ilerleten adamın bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı.
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