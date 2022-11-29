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Turabi'den şoke eden Survivor iddiası! "Gözüne kestirdiği yarışmacıları besleyen, oyunların sonunu söyleyen..."

29.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasındaki şampiyonlukları ve son dönemdeki müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken Turabi Çamkıran'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Nagihan Karedere'nin fan sayfasının ekran görüntüsünü alarak yaptığı paylaşımda Turabi, Acun Medya çalışanlarından birinin Survivor'da bazı yarışmacıları beslediğini iddia etti.

Turabi'den şoke eden Survivor iddiası! "Gözüne kestirdiği yarışmacıları besleyen, oyunların sonunu söyleyen..."

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasında akıllara kazınan isimlerin başında gelen Turabi Çamkıran şoke eden bir iddiada bulundu. Nagihan Karedere'nin fan sayfasında paylaşılan ekran görüntüsünde, Survivor Turabi bir Acun Medya çalışanı hakkında yaptığı yorumlarla olay oldu.

Turabi Çamkıran açıklamasında "Bir tane çalışan vardı Survivor arkasında. Yarışmacıları tekme ve küfürle uyandıran. Sürekli hakaret eden. Erkek gönüllülere ser ünlülere yalaka, arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen, oyunların sonunu söyleyip, gizlice atışları çalıştıran, özellikle Nagihan kardeşim ve diğer yarışmacıların hakkına giren..." yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

YORUMCULARA DA GÖNDERME

Survivor Turabi bu çalışanın yaptıklarının ortaya çıktığını söyleyerek "Acun abi her ne olursa olsun yarışmacıların hakkına girenin gözünün yaşına bakmaz" dedi.

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Turabi ayrıca yorumunun devamında "Adaya gitmeden varsa bazı yarışmacılarla anlaşma yapan bazı yorumcuların da" benzer şekilde kovulmasını arzu ettiğini söyledi.

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