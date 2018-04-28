Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Survivor’a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine kavgalarla gündeme geldi. Oynan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımıyla gerginlik yaşayan Turabi'ye Acun Ilıcalı çok sert sözlerle tepki göstermişti ve onunla ilgili konseyde bir karara varacaklarını açıklamıştı.

TURABİ'YE TARİHİ CEZA!



Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla, Turabi'ye 5 maç oyunlara çıkmama cezası verildi.

İşte Acun Ilıcalı'nın konsey açıklamaları:

"TURABİ BUNDAN SONRAKİ 5 MAÇTA OYNAMAYACAK"



"Bazı tepkileri vermezseniz, bazı durumların önüne geçemezsiniz. Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü zorluyor. Aramızda toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi, bundan sonraki 5 maçta oynamayacak. Benchte oturmasını da istemiyoruz.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?



1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir.