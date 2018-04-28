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Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Survivor 2018'nin en iddialı yarışmacısı Survivor Turabi ile ilgili kararı Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Turabi'ye verilen ceza...

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Survivor’a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine kavgalarla gündeme geldi. Oynan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımıyla gerginlik yaşayan Turabi'ye Acun Ilıcalı çok sert sözlerle tepki göstermişti ve onunla ilgili konseyde bir karara varacaklarını açıklamıştı.

TURABİ'YE TARİHİ CEZA!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla, Turabi'ye 5 maç oyunlara çıkmama cezası verildi.

TURABİ

İşte Acun Ilıcalı'nın konsey açıklamaları:

"TURABİ BUNDAN SONRAKİ 5 MAÇTA OYNAMAYACAK"

"Bazı tepkileri vermezseniz, bazı durumların önüne geçemezsiniz. Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü zorluyor. Aramızda toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi, bundan sonraki 5 maçta oynamayacak. Benchte oturmasını da istemiyoruz.

turabi

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir.

Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

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