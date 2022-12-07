Turabi hayalindeki kadını açıkladı! O madde tartışma yarattı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.
Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz günlerde gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti.
Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.
Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;
"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!
Aranan özellikler;
Turabi'nin paylaşımı tepki çekerken, pek çok takipçisi eski Turabi'yi özlediklerini dile getirdi.