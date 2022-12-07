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Turabi hayalindeki kadını açıkladı! O madde tartışma yarattı

07.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasındaki şampiyonlukları ve son dönemdeki müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken Turabi Çamkıran'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Evlenmek istediği kadına dair beklentilerini maddeleyen Turabi, sosyal medyada tepki çekti.

Turabi hayalindeki kadını açıkladı! O madde tartışma yarattı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz günlerde gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti.

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Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa evlenmek istediği kadın kriterini açıkladı.

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Sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşan Turabi, altına şu notu ekledi;

"İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın!
Aranan özellikler;

  1. Güzel olması.
  2. Sadık olması.
  3. Dışarıda hanımefendi olması.
  4. Yatakta iyi olması.
  5. Mutfakta iyi olması.
  6. Gözünün dışaruda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!)
  7. En az 3 çocuk yapması.
  8. Anamın gözünün tutması.
    Aranan özelliklerden başlıcalarıdır.
    İrtibat numarası; Meryem Sultan"

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Turabi'nin paylaşımı tepki çekerken, pek çok takipçisi eski Turabi'yi özlediklerini dile getirdi.


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