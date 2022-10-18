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Survivor Turabi'den bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

18.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde ediyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Survivor Turabi son paylaşımına yaptığı yorumla olay oldu.

Survivor Turabi'den bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olan Turabi Çamkıran sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman kadınlarla iddialı pozlar paylaşan Turbo Turabi bu pozlarla gündeme geliyor.

Tangalı kadınlarla havuz pozları tepki çekince "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası SA NA NE! Bi bitmediniz be…" diyerek sinirlenen Turabi bu sefer yorumuyla olay oldu.

Ekran Alıntısı

The Challenge hastag'iyle paylaşıp yapan Turabi, paylaşımına "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" yazdı.

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The Challenge yarışmasında yarışan Survivor Turabi'nin notunu görenler "Haklısın" ve "Saçma sapan yorumlar" diyerek ikiye ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
turabi sosyal medya ele
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