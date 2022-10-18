Survivor Turabi'den bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olan Turabi Çamkıran sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman kadınlarla iddialı pozlar paylaşan Turbo Turabi bu pozlarla gündeme geliyor.

Tangalı kadınlarla havuz pozları tepki çekince "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası SA NA NE! Bi bitmediniz be…" diyerek sinirlenen Turabi bu sefer yorumuyla olay oldu.

The Challenge hastag'iyle paylaşıp yapan Turabi, paylaşımına "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" yazdı.

The Challenge yarışmasında yarışan Survivor Turabi'nin notunu görenler "Haklısın" ve "Saçma sapan yorumlar" diyerek ikiye ayrıldı.



