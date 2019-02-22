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Turabi ve Murat Özarı birbirine girdi! Olay sözler

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Turabi Çamkıran, Survivor Panaroma sunucusu Murat Özarı kendisini tehdit edince öfkeden deliye döndü ve Özarı ile Survivor Panaroma ekibi için zehir zemberek sözler sarf etti.

Turabi ve Murat Özarı birbirine girdi! Olay sözler

Survivor’un eski yarışmacılarından Turabi Çamkıran’ın "Bizler bizden önceki yarışmacılar sayesinde Survivor'dan ekmek yedik. Bizden sonrakiler de bizim sayemizde ekmek yiyor" açıklaması Survivor Panaroma programında gündeme gelince ortalık karıştı.

Programın yorumcularından Murat Özarı, Turabi’nin bu sözlerine “O kısa pantolonla dolaşırken biz yorumcuyduk” şeklinde yanıt verdi.

Özarı "Benim sayemde ortada falan derse yarın biz de konuşuruz. Kardeşime buradan hafifçe bunları söyleyim. 'Benim sayemde o masada oturuyorlar' diyor. O zaman futbolcular olmasa futbol yorumcuları da olmaz. Ben de burada Survivor yorumcusuyum. Turabi kısa pantolonla dolaşırken biz yorumcuyduk. Bizim de bir kariyerimiz ve kişiliğimiz var. Çok da sallarsa yarın biz de devreye gireriz. Hafif hafif topa girsin, konuşsun ama benim sayemde oradalar derse olmaz" dedi.

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Bu açıklamalardan sonra Turabi de sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yaparak Özarı ve diğer sunucuları topa tuttu.

TURABİ'DEN OLAY SÖZLER

Turabi de bu lafları duyunca sosyal medyadan daha sert şekilde cevap vermiş ama bildiğiniz kavgada söylenen sözler:

"Sen hayırdır lan beni tehdit ediyorsun. Konuş lan. Hodri meydan. Geri çekilen sizin gibi olsun. Girin lan devreye. Bu saatten sonra ben de konuşacağım. Siz orada ben 3 sene aç kaldığım için, bütün Survivor'lar aç kaldığı için ekmek yiyorsunuz. Bir de bize laf ediyosun. Tehdit ediyosun. Haddinizi bileceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Panaroma Turabi Çamkıran

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