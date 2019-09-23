Turgay Demir: Karius'un topa odaklanması için güzel kadın yüzü koyacaksın

A Spor yorumcusu Turgay Demir; Loris Karius ile ilgili yaptığı açıklamada: ''Bu adamın topa odaklanması için güzel kadın yüzleri koyacaksın.'' dedi.

KARIUS MAÇLARA BÖYLE HAZIRLANIYOR

Ünlü gazeteci, canlı yayında katıldığı programda Alman kaleciyle ilgili, ''Ben burada bir şey söylüyorum millet şaka zannediyor. Ben geçen sezon ne dedim? Karius'un gol yemesini istemiyorsanız topun üzerine kadın resmi koyacaksınız. Adamın gözü topta değil ki, adamın gözü tribünlerde. Adam dışarıda da öyle. Adam yakışıklı. Kimse rahat bırakmıyor, gelen haberlerde öyle. Topun üzerine bu adamın topa odaklanması için güzel kadın yüzleri koyacaksın.'' dedi.

''AKLI FUTBOLDA OLAN ADAM...''

Demir, konuşmasının devamında, Karius'un Bratislava önünde yediği gole değinirken, ''Aklı futbolda olan geçen gün o topa çıkar mı Bratislava maçında ? Aklı futbolda olan adam sahada ki en hızlı takım arkadaşı olan Rebocha'nın kovaladığı bir rakibin topuna çıkar mı ? Haydi çıktın; ya topu alıcaksın ya adamı. İkisini de alamıyorsun ve golü yiyorsun. Birde üzerine arkadaşını düşürüyorsun. Aklı futbolda olan adam bunu yapar mı?'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Turgay Demir'in Karius ile ilgili sözleri, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.





