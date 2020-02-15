Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarı finalde Murat Boz'un yarışmacısı Turgut Çıngı, 2. turda 'Beni Yak' şarkısı seslendirdi. Murat Boz'un takımında yer alan Turgut Çıngı, canlı yayındaki sms oylaması sonuçlarına göre, O Ses Türkiye 2020'nin finaline kalan 6 yarışmacıdan biri oldu. Turgut Çıngı O Ses Türkiye finalinde şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı, yarışmaya Antalya’dan katılıyor. Müzisyenlik yapan başarılı yarışmacı 25 yaşında. Turgut Çıngı, Murat Boz’un takımı ile yarı finale yükselmeyi başardı.Turgut Çıngı, O Ses Türkiye kör seçmelerde “Trenler” şarkısıyla sahne aldı. Bütün jüri üyelerini döndüren başarılı yarışmacı, O Ses Türkiye’de yoluna Murat Boz ile devam etme kararı aldı. Sonraki turda Mehmet Tokalı ile düello yaptı. “Sensiz Olmuyor” şarkısını söyleyen Turgut Çıngı, Murat Boz’un sonraki tura geçirdiği yarışmacı oldu.

Çarpraz düellolarda ise Turgut Çıngı’nın rakibi Orhun Kerem Çıdırlı oldu. Bu turda “Gemiler” şarkısı ile sahne alan Turgut Çıngı, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Turgut Çıngı’ın rakibi Beyaz’ın takımında yer alan Mikail – Alican – Cihan üçlüsü oldu. Bu turda yüzde 52 oy alan Turgut Çıngı yarı finale yükseldi.

