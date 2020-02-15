MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 02:54 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye final gecesi yarışmacılarından olan Turgut Çıngı, yarı finaldeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Murat Boz'un O Ses Türkiye 2020 finalinde mücadele edecek tek yarışmacısı olan Turgut Çıngı profesyonel olarak müzikle uğraşıyor. Peki Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı hakkında merak edilenler.

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarı finalde Murat Boz'un yarışmacısı Turgut Çıngı, 2. turda 'Beni Yak' şarkısı seslendirdi. Murat Boz'un takımında yer alan Turgut Çıngı, canlı yayındaki sms oylaması sonuçlarına göre, O Ses Türkiye 2020'nin finaline kalan 6 yarışmacıdan biri oldu. Turgut Çıngı O Ses Türkiye finalinde şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı, yarışmaya Antalya’dan katılıyor. Müzisyenlik yapan başarılı yarışmacı 25 yaşında. Turgut Çıngı, Murat Boz’un takımı ile yarı finale yükselmeyi başardı.Turgut Çıngı, O Ses Türkiye kör seçmelerde “Trenler” şarkısıyla sahne aldı. Bütün jüri üyelerini döndüren başarılı yarışmacı, O Ses Türkiye’de yoluna Murat Boz ile devam etme kararı aldı. Sonraki turda Mehmet Tokalı ile düello yaptı. “Sensiz Olmuyor” şarkısını söyleyen Turgut Çıngı, Murat Boz’un sonraki tura geçirdiği yarışmacı oldu.

Çarpraz düellolarda ise Turgut Çıngı’nın rakibi Orhun Kerem Çıdırlı oldu. Bu turda “Gemiler” şarkısı ile sahne alan Turgut Çıngı, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Turgut Çıngı’ın rakibi Beyaz’ın takımında yer alan Mikail – Alican – Cihan üçlüsü oldu. Bu turda yüzde 52 oy alan Turgut Çıngı yarı finale yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
O Ses Türkiye'de performansıyla büyülediO Ses Türkiye'de performansıyla büyüledi
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turgut Çıngı, Turgut Çıngı kimdir, Turgut Çıngı o ses türkiye, o ses türkiye final,

En Çok Okunan Haberler

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İç çamaşırsız pozu ve yaptığı hareketle olay oldu

İç çamaşırsız pozu ve yaptığı hareketle olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye finaline adını yazdırdı!

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Soner Kip kimin takımında?

Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Soner Kip kimin takımında?

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter kimin takımında

O Ses Türkiye'de performansıyla büyüledi

Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kimin takımında?

O Ses Türkiye yarı finaline damga vurdu!

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Sevgililer Günü paylaşımı

Tarkan'dan Sevgililer Günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.