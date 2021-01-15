Turgut Şelalesi nerede? Turgut Şelalesi yol tarifi, giriş ücreti 2021 - Marmaris Turgut Şelalesi

Muğla'da saklı bir hazine gibi duruyor Turgut Şelalesi. Yıllardır turizmin gözdesi bir şehir olsa da gelenler çoğunlukla yalnızca deniz turizmi için geliyor ve çevredeki güzelliklerden habersiz şekilde ayrılıyorlardı. Son yıllarda sosyal medyanın gücüyle, gezginlerin paylaşımlarıyla bilinirliği artan yerlerden biri de Turgut Şelalesi. Gelin bu doğa harikası şelaleyi birlikte gezelim.

TURGUT ŞELALESİ NEREDE

Turgut Şelalesi, Marmaris‘in Selimiye ilçesinin Turgut Köyü’nde yer alıyor. Adını içinde bulunduğu Turgut Köyü'nden alıyor. Marmaris’ten Datça’ya doğru giderken anayoldan 500 metre içeride bulunuyor. Marmaris'teki turizm firmaları cip safarı turları düzenliyor ve o turlar şelaleyi de kapsıyor. Dilerseniz turlarla da gidebilirsiniz.

Turgut Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

Marmaris-Turgut Şelalesi arası 35 km.

TURGUT ŞELALESİ MARMARİS

Aracınızı şelale girişinde parkettikten sonra ağaçlardan gökyüzünün bile görünmediği bir doğada keyifli bir kısa yürüyüşle şelaleye ulaşıyorsunuz. Doğa o kadar güzel ki Turgut Köyü'nde burada vakit geçirmek insana huzur veriyor. Yazın Marmaris sıcağından kaçmak isterseniz Turgut Şelalesi serin sularıyla sizi bekliyor. Şelalenin önünde oluşan doğal havuzda yüzebilirsiniz. Şelale alanı içinde üstünüzü değiştirebileceğiniz kabinler de bulunuyor. Giderken yanınıza mayonuzu almayı unutmayın derim. Şelaleden ileri doğru yürümeye devam edebilirsiniz. Çevrede daha ufak başka şelaleler de bulunuyor.