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Turgut Şelalesi nerede? Turgut Şelalesi yol tarifi, giriş ücreti 2021 - Marmaris Turgut Şelalesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Turgut Şelalesi nerede? Turgut Şelalesi yol tarifi, giriş ücreti 2021 - Marmaris Turgut Şelalesi

Daha önce denk gelmediyseniz ''Muğla'da böyle bir yer mi varmış'' diyeceğiniz bir yere gidiyoruz. Turgut Şelalesi tabiatın saklı bir güzelliği.

Muğla'da saklı bir hazine gibi duruyor Turgut Şelalesi. Yıllardır turizmin gözdesi bir şehir olsa da gelenler çoğunlukla yalnızca deniz turizmi için geliyor ve çevredeki güzelliklerden habersiz şekilde ayrılıyorlardı. Son yıllarda sosyal medyanın gücüyle, gezginlerin paylaşımlarıyla bilinirliği artan yerlerden biri de Turgut Şelalesi. Gelin bu doğa harikası şelaleyi birlikte gezelim.

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TURGUT ŞELALESİ NEREDE

Turgut Şelalesi, Marmaris‘in Selimiye ilçesinin Turgut Köyü’nde yer alıyor. Adını içinde bulunduğu Turgut Köyü'nden alıyor. Marmaris’ten Datça’ya doğru giderken anayoldan 500 metre içeride bulunuyor. Marmaris'teki turizm firmaları cip safarı turları düzenliyor ve o turlar şelaleyi de kapsıyor. Dilerseniz turlarla da gidebilirsiniz.

Turgut Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

Marmaris-Turgut Şelalesi arası 35 km.

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TURGUT ŞELALESİ MARMARİS

Aracınızı şelale girişinde parkettikten sonra ağaçlardan gökyüzünün bile görünmediği bir doğada keyifli bir kısa yürüyüşle şelaleye ulaşıyorsunuz. Doğa o kadar güzel ki Turgut Köyü'nde burada vakit geçirmek insana huzur veriyor. Yazın Marmaris sıcağından kaçmak isterseniz Turgut Şelalesi serin sularıyla sizi bekliyor. Şelalenin önünde oluşan doğal havuzda yüzebilirsiniz. Şelale alanı içinde üstünüzü değiştirebileceğiniz kabinler de bulunuyor. Giderken yanınıza mayonuzu almayı unutmayın derim. Şelaleden ileri doğru yürümeye devam edebilirsiniz. Çevrede daha ufak başka şelaleler de bulunuyor.

turgut şelalesi

Turgut Şelalesi'nde yeme içme imkanı da mevcut. Şelalenin girişinde bulunan restoranda gözleme yiyebilir, bir şeyler içebilirsiniz. Şelalenin girişinde aracınızı park ettiğiniz yerde tuvalet de var.

Şelalede kamp yapmak isterseniz maalesef buna izin verilmiyor. Zaten hizmet veren bir kamp alanı da bulunmuyor.

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TURGUT ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Bir çok doğal güzellik işletmecilerin elinde ve giriş ücreti alınıyor. Turgut Şelalesi halen ücretsiz şekilde gezebileceğiniz bir doğal alan. Otopark alanı da ücretsiz. Şelaleye ziyaret saati kısıtlaması bulunmuyor. Dilediğiniz zaman gidip görebilirsiniz.

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