YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz’ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde başarılı basketbolcu kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan imzayı attı.Geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 6 yıl Galatasaray’da kaldıktan sonra 2014 yılında TKBL Takımlarından İstanbulgücüne transfer olan, 4 yıl bu takımda kalan ve son olarak Emlak Konut formasıyla TKBL’de mücadele eden yıldız guard Gamze Sena Dülegöz ile birlikte sezonun son transferini de gerçekleştirmiş oldu.Kadın Basketbol Takımının bu sezonda gerçekleştirdiği transferlerle bir üst lige çıkma şansının çok yüksek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Yeni sezon öncesinde yaptığımız transferlerle çok güçlü bir kadro kurduk, son transferimiz olarak yıldız guard oyuncumuz Gamze Sena Dülegöz’ü renklerimize katarak takımımızı daha da güçlendirdik.

Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz’ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde başarılı basketbolcu kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan imzayı attı.
Geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 6 yıl Galatasaray’da kaldıktan sonra 2014 yılında TKBL Takımlarından İstanbulgücüne transfer olan, 4 yıl bu takımda kalan ve son olarak Emlak Konut formasıyla TKBL’de mücadele eden yıldız guard Gamze Sena Dülegöz ile birlikte sezonun son transferini de gerçekleştirmiş oldu.
Kadın Basketbol Takımının bu sezonda gerçekleştirdiği transferlerle bir üst lige çıkma şansının çok yüksek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Yeni sezon öncesinde yaptığımız transferlerle çok güçlü bir kadro kurduk, son transferimiz olarak yıldız guard oyuncumuz Gamze Sena Dülegöz’ü renklerimize katarak takımımızı daha da güçlendirdik. Kadın Basketbol Takımımız her pozisyonda kadro derinliği olan ligin iddialı takımlarından biri olacak. Yenilenen kadromuzun Turgutlu’muza ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.
Bu sezonda Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının formasını giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten yıldız guard Gamze Sena Dülegöz, “Tüm enerji ve motivasyonumla sahada Turgutlu Belediyespor’u temsil etmekten onur duyacağım. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız ve As Başkanımız Fırat Honaz’a, yöneticilerime ve antrenörlerime bana inandıkları için teşekkür ederim. Hepimiz için başarılı bir sezon yaşanmasını dilerim” dedi.

Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması
Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Manisa Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:03
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gürsev Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.