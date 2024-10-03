Turist erkeklerin giydikleri olay oldu! Görenler gözlerine inanamazken bazıları "Edep sen ne güzel şeysin" dedi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Yeşil Cami'de değişik anlar yaşandı. Bir turist kafilesi gezmek için girecekleri caminin önünde kadınlar için bulunan uzun eteklerin amacını yanlış anladı.

Gördükleri etekleri kendilerinin de giymesi gerektiğini düşünen turist erkekler, etek giyerek camiye girdi.

Turistlerin caminin içinde etekle dolaştığını gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Turistlerin tarihi caminin içini gezerek fotoğraf çektikleri görüntüler sosyal medyaya düştü. O anları gören sosyal medya kullanıcıları videonun altına yorum yağdırdı.

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