Turist sayısı üç aylık rakamı geçti!

İlk üç ayda gelen turist sayısı ile yüzde 25'lik büyüme rakamına ulaşan Antalya, sadece nisan ayında ise üç ayın toplamından daha fazla yabancı turisti konuk etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, Antalya'ya ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97, toplamda ise 571 bin 205 yabancı turist geldi. 25 Nisan itibarıyla ise kente gelen turist sayısı 687 bin 543'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise kente gelen yabancı turist sayısı bir milyon 258 bin 750 oldu.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE BÜYÜME VAR"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 18 Nisan'da başlayıp, mayıs ayı başına kadar olan Paskalya tatili döneminde özellikle yurt dışında ciddi talep aldıklarını söyledi.

Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinden talep geldiğini dile getiren Yağcı, Almanya'dan gelenlerde geçen yıllara göre önemli ölçüde bir artış yaşandığını kaydetti.

Nisan ayının da bekledikleri gibi hareketli geçtiğini ve çift haneli büyümenin devam ettiğini belirten Yağcı, "Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir büyüme söz konusu. İlk dört aya bakarsak ocak ayından bu yana yurt dışı pazarda yüzde 28'lik bir artış var." dedi.