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'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferi için hazır

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine katılan yolcular, yarın dadaşlar diyarı Erzurum'da mehteran takımı ve bar gösterisi ile karşılanacak.

'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferi için hazır
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-05 10:00:00
Erzurum
2019-06-05 14:55:00
DÖNÜŞ
Erzurum
2019-06-12 09:45:00
İstanbul
2019-06-12 13:40:00
1241.21 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-05 18:05:00
Erzurum
2019-06-05 21:10:00
DÖNÜŞ
Erzurum
2019-06-12 18:25:00
İstanbul
2019-06-12 20:35:00
763.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-06-05 14:10:00
Erzurum
2019-06-05 21:10:00
DÖNÜŞ
Erzurum
2019-06-12 18:25:00
İstanbul
2019-06-12 20:35:00
930.98 TL
SATIN AL

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması ile Turistik Doğu Ekspresi, yarın törenle Ankara Garı'ndan saat 19.55'de ilk sefer için hareket edecek.

Yolcuların tarihi ve turistik yerleri gezmesi için Ankara'dan Kars yönüne giderken Erzincan'ın İliç ilçesi ve Erzurum, Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostancı istasyonlarında bir süre bekleyecek Turistik Doğu Ekspresi, yarın akşam saatlerinde Erzurum Garı'nda 20.00 ile 24.00 saatleri arasında mola verecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenecek karşılama programında mehteran takımı ve bar gösterileriyle karşılanacak trenin yolcuları, daha sonra profesyonel rehberler eşliğinde kent gezisi yapacak.

Konuk yolculara Kongre Binası'nı gezdikleri sırada Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce hazırlanan Mustafa Kemal’in Erzurum'a gelişi ve Erzurum Kongresi çalışmalarını anlatan tiyatro gösterisi sunulacak.

Oyun sonrası misafir yolculara tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Üç Kümbetler ve Taşhan gezdirilerek yerli ve yabancı turistlerin Taşhan'da alışveriş yapmaları için imkan sağlanacak.

Gezi sonrası Erzurum Garı'a gelecek yolcular aynı tren ile son durakları Kars'a hareket edecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum turizm

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