Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Pamukkale Örenyeri Antik Havuz önünde, Turizm Haftası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Açılış kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Pamukkale Örenyeri'ne girişler bugün 15.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla girişlerde uzun yaya ve araç kuyrukları oluştu. Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suyun keyfini çıkardı. Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel ve doğal olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti. Bugün saat 15.00 ile 16.00 arası vatandaşlara ücretsiz Pamukkale girişi sağlandığını dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Pamukkale'ye girişlerin 3 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçiler örenyerine akın etti. Şu anda inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu tür haftaların özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte kutlanması bizler için çok değerli. Turizmciler olarak çok memnunuz. Pamukkale bu yıl zaten çok büyük bir doluluğa sahip. Bugün de vatandaşlarımızın burayı görmesi, buraya büyük ilgi göstermesi, Turizm Haftası dolayısıyla bizlerle olması bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki yıllarda da biz bu etkinliklerin daha artmasını, özellikle yerel halkın da bu tür yerlerle en azından ayda bir buluşturulmasını Kültür ve Turizm Bakanlığından izin verilmesini talep ediyoruz. Bu organizasyonda özellikle valiliğin de çok büyük destekleri oldu. Burada yerli ve yabancı ziyaretçilere şehrimizin tanıtımı adına yöresel ürün stantları kuruldu. Bilhassa yabancı misafirlerimizin bunlara ilgisi büyük." Geçen yıl bu etkinliğin 2 saat olduğunu hatırlatan Şen, "Bu kadar yoğun tanıtım yapılamamıştı. Geçen yıl biz 7 bin kişinin ücretsiz olarak Pamukkale'ye girdiğini gördük. Bu yıl 3 saat içinde 15 bin civarında gerek yerli gerek yabancı misafirin girdiğini, Pamukkale'nin keyfini çıkardığını, doğal ve kültürel varlıkları, antik şehri, tiyatroyu dolaştığını, travertenlerde resim çektirdiğini görüyoruz. Bu Denizli tanıtımı için, Pamukkale tanıtımı için, ülke tanıtımı için de çok önemli." ifadelerini kullandı.