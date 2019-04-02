Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

İzlanda’nın Jökulsarlon Gölü'nde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı. Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı.
"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KIRILMAYDI"
Bu anları kamerasına alan tur rehberi ise "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" açıklamasında bulundu. Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu. Havaların ısınmasıyla, buzullarda sıkça kırılmalar yaşanıyor. (İHA)
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